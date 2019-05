Niente playout | Salernitana e Venezia salve

laprimapagina

(Di lunedì 13 maggio 2019) Il Consiglio direttivo della Lega Serie B, dopo la sentenza del TFN che ha disposto la retrocessione del Palermo, ha

bietto81 : Niente playout? Ecco l’ennesima figura di merda della #LegaB SIETE RIDICOLI!!! - Corriere : Serie B, caos senza fine. Niente playout: Salernitana e Venezia salvi, Foggia in C - Ilikepuglia : Serie B, Tfn condanna il Palermo alla retrocessione. La lega B: 'Niente playout, Foggia resta in Lega Pro'… -