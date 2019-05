Juve | Venerato | ' Sondato Pochettino | idea Mihajlovic o Simone Inzaghi come traghettatori'

Blastingnews

(Di lunedì 13 maggio 2019) Uno degli argomenti più discussi in questa fase della stagione è l'incontro che ci sarà mercoledì fra il presidente dellantus Andrea Agnelli ed il tecnico bianconero Massimiliano Allegri. Confronto che inevitabilmente definirà il futuro della panchina bianconera: a tal riguardo ci sono numerose indiscrezioni da parte dei media sportivi, spesso contrastanti. Tanti media infatti sostengono la permanenza di Allegri, altri invece confermano il possibile addio del tecnico toscano a favore di un 'big' della panchina,Guardiola o Klopp. Uno dei giornalisti sportivi più famosi in Italia, Ciro, ha rilasciato interessanti dichiarazioni sul futuro della panchina bianconera, parlando delle possibili richieste di Allegri fino a soffermarsi sulle possibilità che la dirigenza bianconera starebbe valutando in caso di addio del tecnico toscano. Lantus avrebbe...

