Franco Alfieri | il ' sindaco delle fritture di pesce' | è indagato per voto di scambio

Campania - indagato per voto di scambio politico mafioso Franco Alfieri. Era il sindaco delle “fritture di pesce” : Il capo della segreteria del Governatore Pd della Campania Vincenzo De Luca, Franco Alfieri, ex sindaco di Agropoli e candidato sindaco di Capaccio alle imminenti elezioni amministrative, è indagato per voto di scambio politico mafioso . L’accusa è contenuta in un decreto di perquisizione firmato dal pm della Dda di Salerno Vincenzo Montemurro, ed eseguito stamane nello studio legale e nella casa di Alfieri dagli uomini della Dia coordinati da ...

Elezioni comunali Campania - il fratello di Angelo Vassallo : “A Capaccio Paestum non votate Franco Alfieri del Pd” : “Non votate chi non ha visto, non ha sentito e non ha parlato delle denunce fatte dal sindaco pescatore”. A lanciare su Facebook l’appello agli elettori di Capaccio-Paestum (Salerno) è Dario Vassallo, fratello di Angelo, l’ex primo cittadino di Pollica ucciso in un agguato il 5 settembre 2010. Il fratello invita i cittadini a non votare alle imminenti Elezioni comunali il candidato sindaco del Pd Franco Alfieri, alla guida di una coalizione di ...