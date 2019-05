Daniela Cristofori | «Litigare è un’arte Anzi | una danza»

vanityfair

(Di lunedì 13 maggio 2019) C’è chi non vede l’ora di; chi ha paura di; chi se litiga vuol dire che «è finita»; chi mentre litiga si dimentica il perché; chi minaccia di andarsene e poi resta sempre. «», sostiene, psicoterapeuta con un passato da attrice e regista (diplomata alla Paolo Grassi di Milano; ha recitato, tra gli altri, in Chiedimi se sono felice e Ravanello pallido). Insieme al marito, l’attore e comico Giacomo Poretti (colui che dal 1991 è Giacomo di Aldo, Giovanni e Giacomo), adesso quell’arte la porta in scena: Litigarndo, un testo – scritto a quattro mani – che ha debuttato lo scorso gennaio («è stato come un battesimo») e che torna al Rosetum di Milano (il 13 e 14 maggio alle 21). «L’idea è arrivata da alcune letture che avevamo fatto diversi anni fa per giovani coppie in procinto di sposarsi. È una sorta di dialogo tra di noi ...