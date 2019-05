Codice della strada - Pronto il testo unificato | ecco tutte le novità

quattroruote

(Di lunedì 13 maggio 2019) A piccoli passi, la riforma delprende forma. Un, contenente le numerose proposte di legge depositate nei mesi scorsi, dovrebbe essere approvato martedì alla Camera dei deputati, in commissione Trasporti: sarà infatti questo ilbaseriforma di iniziativa parlamentare che dovrebbe affiancarsi al disegno di legge delega del governo. Il quale, con tempi più lunghi, dovrebbe riscrivere interamente ilattuale, entrato in vigore nel 1993 e più volte modificato. Ammesso, e non concesso, che l'iter inizi.Fase embrionale. Va precisato chelerientrano in un quadro preliminare, visto che il termine per la presentazione degli emendamenti in commissione è stato fissato al 3 giugno e che solo successivamente inizierà la discussione, prima in commissione e poi in aula, a Montecitorio e a Palazzo Madama. Fatta questa premessa, vediamo ...

pierofassino : Perché la @poliziadistato ha rimosso gli striscioni contro Salvini e non ha rimosso lo striscione contro il Papa? I… - amnestyitalia : Il parlamento di #Taiwan ha approvato un emendamento al codice penale che prevede anche la pena di morte per i colp… - ottomasi : RT @pierofassino: Perché la @poliziadistato ha rimosso gli striscioni contro Salvini e non ha rimosso lo striscione contro il Papa? Il Pont… -