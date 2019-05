Cessione Pavia | club in vendita dopo la retrocessione in Eccellenza

calcioweb.eu

(Di lunedì 13 maggio 2019)– E’ arrivata la retrodalla serie D inper ilin seguito alla sconfitta subita ieri (1-0) nello spareggio con il San Marino, adesso un nuovo proprietario, si tratta dell’imprenditore italo-svizzero, di origini calabresi, Giuseppe Nucera. Ecco il comunicato ufficiale. “E’ stata una lunga notte di riflessione quella di Giuseppe Nucera e dei suoi collaboratori – si legge nella nota -. L’imprenditore italo-svizzero, in procinto di acquisire le quote di maggioranza della societa’ azzurra, prende atto con grande delusione dell’esito sportivo di una stagione fallimentare: un momento di sconforto che pero’ non frena e non pregiudica la volonta’ di costruire con impegno e ambizione una nuova societa’ che possa restituire senso di appartenenza e passione alla citta’ e ai ...

