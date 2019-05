Salvini umiliato da Conte Così parlò Berlusconi

Berlusconi : "Salvini umiliato da Conte" : 9.25 "L'unico piano B che ho in mente è il piano Berlusconi:propongo al Ppe di lasciare l'alleanza con la sinistra" e converga "con i liberali,i conservatori e i cosiddetti sovranisti" per cambiare e far tornare "l'Europa dei popoli".Così il leader FI,Berlusconi a La Stampa. Poi su Salvini: "La decisione di Conte, che ha ritirato le deleghe a un sottosegretario su espressa indicazione del M5S,costituisce un'umiliazione per lui" "Salvini non ...

Berlusconi : Matteo Salvini è umiliato da Conte - se non li fa cadere sarà corresponsabile : Nelle ultime settimane Salvini ha preso un po’ di sberle dai Cinque stelle. Secondo lei, presidente Berlusconi, la Lega che cosa aspetta a far cadere il governo?...

Matteo Salvini e Giuseppe Conte - la prova di forza : il premier vedrà Siri - ma... Di Maio umiliato : "Conte è tornato, ci sta pensando lui". Giancarlo Giorgetti taglia corto e rassicura tutti sul caso di Armando Siri, il collega sottosegretario leghista indagato per corruzione. Luigi Di Maio e M5s premevano per le dimissioni, Matteo Salvini e la Lega hanno fatto muro e alla fine, probabilmente, il

Matteo Salvini - sfogo brutale : "Mi fermano e mi chiedono : ma questi 5 stelle...". Di Maio umiliato e liquidato : "Io di pazienza ne avrei, ma la gente si avvicina per fare selfie, stringermi la mano e mi dice: Matteo, ma questi 5 Stelle vogliono continuare ancora così? Ti attaccano sempre? Perché non rompi?". Matteo Salvini si sfoga con Repubblica e lascia intendere che la situazione con l'alleato Luigi Di Mai

Luigi Di Maio umiliato da Salvini : 'Quando il mio amico l'ha fatto - non ho detto niente'. Qua esplode tutto : 'Io non commento le iniziative degli altri'. La premessa di Matteo Salvini nasconde una pugnalata ai 5 Stelle, che negli ultimi giorni hanno cavalcato la sterile polemica sugli euro-alleati della Lega ...

Luigi Di Maio umiliato da Salvini : "Quando il mio amico l'ha fatto - non ho detto niente". Qua esplode tutto : "Io non commento le iniziative degli altri". La premessa di Matteo Salvini nasconde una pugnalata ai 5 Stelle, che negli ultimi giorni hanno cavalcato la sterile polemica sugli euro-alleati della Lega per elezioni del 26 maggio. "Quando il mio amico Luigi Di Maio - e dico amico e non compagno di gov

Matteo Salvini avvicinato dalla leghista : "Sai cosa devi fare?" - imbarazzo in pubblico - Di Maio umiliato : "Ma molla Di Maio". Ha fatto il giro del web il video di Matteo Salvini avvicinato a Vinitaly da una leghista di ferro. La signora, pasionaria, si avvicina al vicepremier per il saluto di rito e gli sussurra qualcosa all'orecchio. Salvini risponde con un sorriso piuttosto imbarazzato con abbraccio e

Luigi Di Maio umiliato da Zeman in casa M5s : 'Difficile comandare in due. Chi scelgo tra lui e Salvini' : Di politica, Zeman confessa di capire poco ma picchia duro: 'Di Maio ha perso in un anno troppi punti di consenso davanti a uno, Salvini, ndr , che sa solo chiudere i porti e fermare le barche'. A ...

Verso Malta la nave di Sea-Eye : “Salvini ha umiliato i soccorsi” : La nave "Alan Kurdi" della ong tedesca Sea-Eye, con 64 migranti soccorsi nel Mediterraneo, è in viaggio per Malta: "E' il rifugio più vicino e la nave avrà bisogno di protezione dalle intemperie, acqua potabile e possibilmente cibo durante il fine settimana. E Malta non aveva mai insistito per separare le famiglie", spiega la ong su Twitter. L'organizzazione aveva chiesto il permesso di sbarcare due interi nuclei familiari, in totale 6 persone ...

La nave Alan Kurdi diretta a Malta - 'Salvini ha umiliato i soccorsi' : Roma, 6 apr., askanews, - La nave 'Alan Kurdi' della ong tedesca Sea-Eye, con 64 migranti soccorsi nel Mediterraneo, è in viaggio per Malta: 'E' il rifugio più vicino e la nave avrà bisogno di ...

Verso Malta la nave di Sea-Eye - "Salvini ha umiliato i soccorsi" : Roma, 6 apr., askanews, - La nave "Alan Kurdi" della ong tedesca Sea-Eye, con 64 migranti soccorsi nel Mediterraneo, è in viaggio per Malta: "E' il rifugio più vicino e la nave avrà bisogno di ...

Debora Serracchiani e l'elogio di Matteo Salvini : 'Lui coerente - Luigi Di Maio invece...' - umiliato : 'Mentre c'è una certa coerenza in Matteo Salvini , che sta portando avanti quello che diceva anni fa, anche se con meno successo', dice Debora Serracchiani, ex governatrice del Friuli del Pd , ospite ...

Debora Serracchiani e l'elogio di Matteo Salvini : "Lui coerente - Luigi Di Maio invece..." - umiliato : "Mentre c'è una certa coerenza in Matteo Salvini, che sta portando avanti quello che diceva anni fa, anche se con meno successo", dice Debora Serracchiani, ex governatrice del Friuli del Pd, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, "l'incoerenza è tutta nel campo del Movimento 5 stelle. Si stan

Roberto Saviano umiliato due volte da Salvini : "Mi insulta poi si offende - ma...". La verità su migranti e ong : Prima insulta, poi si offende se Matteo Salvini replica. Dura la vita per Roberto Saviano. L'autore di Gomorra alla vigilia del voto in Senato sul caso Diciotti ha attaccato pesantemente il ministro degli Interni, definendolo nuovamente "ministro della Malavita" e "buffone sulla pelle dei migranti"