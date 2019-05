Ricetta elettronica per cani e gatti | costi più alti | arrivano le proteste

Animali - Ministero della Salute : con la Ricetta elettronica nessun costo in più : Il nuovo sistema di ricetta elettronica (Rev) non introduce né nuovi obblighi né adempimenti aggiuntivi, rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente, a carico dei veterinari e degli utenti finali, anzi determinerà una riduzione di obblighi e un notevole risparmio di mezzi impiegati da parte dei fruitori del sistema, grazie alla possibilità di avvalersi di un sistema che permetterà un recupero veloce di informazioni e dei dati raccolti ...

Decreto Ricetta elettronica veterinaria obbligatoria : articoli e cosa dice : Decreto ricetta elettronica veterinaria obbligatoria: articoli e cosa dice La vigilia di Pasqua ha portato innovazioni nel campo della sanità animale: dal 16 aprile anche in veterinaria scatta l’obbligo della ricetta elettronica, per ora un unicum in Europa. Ciò rientra in quanto pianificato dal contratto di governo, che vuole andare verso una piena digitalizzazione della pubblica amministrazione. Gli obbiettivi del ...

Da oggi è obbligatoria la Ricetta veterinaria elettronica : Dal 16 aprile in Italia è diventata obbligatoria la ricette veterinaria elettronica che sostituirà quella cartacea e che potrà essere fatta attraverso un’applicazione sugli smartphone o attraverso due portali online. Lo ha annunciato la ministra della Salute, Giulia Grillo, che

Obbligatoria da domani la Ricetta veterinaria elettronica : Lo ha annunciato oggi in conferenza stampa il ministro della Salute, Giulia Grillo, “Siamo i primi in Europa – ha dichiarato – ad adottare questo sistema innovativo nel campo della sanità animale che rappresenta un passo fondamentale nella strategia di lotta all’antibiotico-resistenza, oltre a rappresentare uno strumento di trasparenza nella filiera dei farmaci per gli allevamenti. Come medico sono pienamente consapevole ...

Ricetta veterinaria elettronica : requisiti - chi deve farla ed esenzione : Ricetta veterinaria elettronica: requisiti, chi deve farla ed esenzione Come funziona la Ricetta elettronica veterinaria Pare essere finalmente tutto pronto per la Ricetta elettronica veterinaria; dovrebbe essere stato superato anche l’ultimo scoglio che impediva alla Rev di diventare operativa: a circa metà dei veterinari iscritti all’Ordine professionale non erano stati assegnati i dati necessari ad accedere al sistema. Il problema ...

