Haftar ora punta su Sirte | ancora morti in raid aerei In Libia la guerra continua

Ora Haftar chiede aiuto all'Egitto In fuga da Tripoli sedicimila sfollati : A dieci giorni dalla sua brutale e repentina scelta di cancellare la strada della trattativa e della politica mediata dalle Nazioni Unite, per gettarsi lancia in resta su quella della guerra senza ...

Libia - la Francia avrebbe dato l'ok per l'attacco di Haftar - ma ora smentisce : Che tra il generale Haftar e la Francia vi siano rapporti molto stretti è sempre più chiaro. Ora, però, iniziano ad emergere nuovi dettagli. Sembra infatti che il 4 aprile il figlio di Haftar, prima di incontrare anche le autorità italiane, si sia recato innanzitutto a Parigi per ottenere il sostegno e, soprattutto, il via libera all'attacco. L'Eliseo smentisce questa ipotesi, ma è una smentita che non regge molto. Del resto l'Ue ieri aveva ...

Ancora un appello Ue alla Libia : stop a tutte le operazioni militari. E’ giallo sulla visita di Haftar a Mosca. Conte teme ripresa sbarchi : "L'attacco lanciato dall'esercito di liberazione nazionale" di Haftar "su Tripoli e l'escalation che ne e' seguita stanno mettendo in pericolo i civili, inclusi migranti e rifugiati, e interrompendo il processo guidato dall'Onu, con il rischio di gravi conseguenze per la Libia". L'Ue "chiede a tutte le parti di cessare immediatamente le operazioni militari. L'esercito di liberazione Nazionale e tutte le forze a Tripoli o nelle sue vicinanze ...

Bombardato l'aeroporto di Tripoli. Haftar attacca l'unico scalo ancora funzionante : Le forze del generale Khalifa Haftar hanno lanciato un'offensiva contro l'aeroporto di Mitiga a Tripoli. Un aereo ha Bombardato lo scalo, nell'est di Tripoli, l'unico ancora funzionante nella capitale libica. Lo riferiscono testimoni citati da media internazionali, che non forniscono ulteriori informazioni.Le milizie del Governo di accordo nazionale, in protezione della capitale, hanno risposto al fuoco. Nelle scorse ore i combattenti della ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi. Caos Libia : Serraj vs Haftar - 7 aprile 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. Proseguono gli scontri in Libia, un paese sull'orlo di una guerra civile: Haftar attacca il premier al Serraj

L’esercito di Haftar punta su Tripoli - ancora scontri. Conferenza Onu a rischio - caos Libia : Khalifa Haftar marcia su Tripoli, ma non e' chiaro se per conquistarla o far pesare la propria forza in vista della Conferenza nazionale di pace che avra' inizio il prossimo 14 aprile. "e' arrivato il momento di rispondere all'appello dei nostri fratelli a Tripoli, hanno avuto troppa pazienza", ha affermato il capo dell'Esercito nazionale libico (Lna) in un audio che, sulla propria pagina Facebook, definisce gli eventi militari delle ultime ore ...

Libia - il generale Khalifa Haftar ordina la conquista di Tripoli : “L’ora è suonata” : Secondo un audio postato sulla pagina Facebook dell’Ufficio stampa del Comando generale delle Forze armate libiche, Khalifa Haftar ha dato l’ordine di attaccare Tripoli, sede del governo gudato da Fayez Al Sarraj e patrocinato dall’Italia. “Eccoci, Tripoli. Eccoci, Tripoli. Eroi, l’ora è suonata, è venuto il momento” del “nostro appuntamento con della conquista”, afferma il capo delle truppe fedeli al governo ...