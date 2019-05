Golf – AT&T Byron Nelson | gioco sospeso per maltempo

sportfair

(Di domenica 12 maggio 2019) Tutto fermo nel terzo giro dell’AT&Tperpernel terzo giro dell’AT&T, il torneo del PGA Tour che anticipa il PGA Championship in programma la prossima settimana (16-19 maggio). Nella classifica provvisoria che avrà sicuramente cambiamenti importanti è al vertice con -18 Matt Every, fermato dopo nove buche, così come il coreano Sung Kang, secondo con -17, e Tyler Duncan, terzo con -15. Seguono con -13 Scott Piercy (13a buca), il sudafricano Rory Sabbatini (10a) e il colombiano Sebastian Munoz (11a). E’ in settima posizione con -12 Brooks Koepka (10a) e si trova in sedicesima con -10 Jordan Spieth (11a).(Spr/AdnKronos)L'articolo– AT&TperSPORTFAIR.

