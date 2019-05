Flop reddito di cittadinanza | oltre 100 mila richieste di disdetta

"Il reddito di cittadinanza è un Flop ". "No - un successo". Cosa dicono i numeri : Finora sono meno di 500mila le domande accolte. L'opposizione parla di avvio deludente, il M5s di dati "molto positivi". Ma...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta quattro fake news : è vero che il reddito di cittadinanza è un Flop ? : E’ vero che le carceri sono sovraffollate e che l’Italia ha troppi detenuti? E’ vero che il reddito di cittadinanza è un flop perché ci sono soltanto 800mila richieste su 5 milioni di aventi diritto? E’ vero che Macron spinge, pressa l’Italia perché faccia in fretta, visto che la Francia è già pronta per il Tav Torino-Lione? E’ vero che il governo Conte sta salvando la Raggi ripianando a spese nostre i debiti ...

Reddito- Flop - gli italiani lo snobbano : uno su due non ha fatto la richiesta : Si è dimezzata la platea dei beneficiari del reddito di cittadinanza: per adesso solo un avente diritto su due ha richiesto il bonus dei grillini. Sono 806.878 le domande già caricate...

Reddito- Flop - gli italiani lo snobbano : uno su due non ha fatto la richiesta : Si è dimezzata la platea dei beneficiari del reddito di cittadinanza: per adesso solo un avente diritto su due ha richiesto il bonus dei grillini. Sono 806.878 le domande già caricate...

Reddito di cittadinanza - Flop Campania : meno domande dove c'è lavoro sommerso : A marzo il Reddito di cittadinanza ha totalizzato 853 mila domande . meno di quanto previsto dal governo. Tant'è che i 5Stelle starebbero pensando di dirottare i fondi in eccesso messi nel...

Al Sud il reddito di cittadinanza è un mezzo Flop : ora il M5S rischia il boomerang elettorale : Per una volta Luigi Di Maio si mostra prudentissimo: «Non è mia premura far incassare il reddito di cittadinanza prima delle Europee del 26 maggio, ma comunque l’ erogazione ci sarà tra fine aprile e la prima settimana di maggio». Di Maio esprime al tempo stesso pudore e speranza d’“incasso” elettorale, sentimenti però che lasciano trapelare un non...