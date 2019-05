Una donna è morta cadendo da una barella

agi

(Di sabato 11 maggio 2019) La magistratura indaga sul caso di unadi 93 anniall'ospedale di Alghero alcuni giorni dopo essere caduta da una. L'anziana era stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale civile per una serie di problemi di salute legati all'età. La, poiché tutti i letti erano occupati - secondo quanto riporta il quotidiano La Nuova Sardegna - era stata messa su unanel corridoio del reparto di Medicina in attesa degli accertamenti clinici. Sarebbe quindi caduta battendo la testa per poi morire dopo tre giorni in ospedale. La direzione sanitaria dell'Ats Sardegna-Assl Sassari ha disposto un'indagine interna per ricostruire quanto accaduto e, nell'esprimere cordoglio ai familiari dell'anziana, precisa di essere "a disposizione delle autorità competenti per fare la massima chiarezza su quanto avvenuto".

