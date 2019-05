“Reddito di base e 15 ore di lavoro alla settimana” | l’utopia dello storico che ha detto

ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 maggio 2019) Soldi gratis per tutti e (molto) più tempo libero. Perché garantire a ogni cittadino un reddito diconviene: riduce la criminalità, la mortalità infantile e la dispersione scolastica e favorisce la crescita e l’uguaglianza di genere. E ridurre la settimana lavorativa a 15 ore aumenta la produttività, aumenta i posti part time, riduce le emissioni di C02 e favorisce l’emancipazione femminile. E’ la Utopia per realisti (uscito in Italia per Feltrinelli) di Rutger Bregman, trentenneolandese con interessi che spaziano dfilosofia all’economia, salito agli onori delle cronache per un provocatorio discorso contro l‘evasione e l’elusione fiscale tenuto in gennaio ai partecipanti all’ultimo Forum economico di Davos. “Nessuno solleva l’argomento che i ricchi non pagano la loro parte, quella che è giusto che paghino”, ...

