Minacciata e massacrata di botte in casa sua per meno di cento euro

(Di sabato 11 maggio 2019) Valentina Dardari La 42enne è ora ricoverata in ospedale. Non conosce il suo assalitore che ha agito a volto scoperto. Nella zona non vi sono telecamere, indagano i carabinieri Una donna di 42 anni è statadi morte con un coltello alla gola e picchiata selvaggiamente, solo per rubarledi. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Giorno, l’uomo che l’ha aggredita si è introdotto insua e ha portato via i pochi contanti presenti nell’appartamento. Quando è fuggito la donna, ormai ridotta a una maschera di sangue, è riuscita a chiamare i soccorsi. Il terribile fatto è avvenuto verso le 20 in un’abitazione a Mandello del Lario, nella frazione di Contrada Maggiore a Olcio, nel lecchese. Da quanto raccontato dalla vittima, un uomo a lei sconosciuto si sarebbe introdotto nella sua abitazione e l’avrebbe subito immobilizzata picchiandola ...