Giancarlo Giorgetti e la manina che vuole affossare la Lega | Accadono cose

L’alleanza tra grillini e leghisti è morta : Giancarlo Giorgetti vola in Europa : Giuseppe Conte rimarrà al suo posto almeno fino al 26 maggio. Poi sarà questione di ore, forse giorni. Di fatto

I timori di Giancarlo Giorgetti : "Quando la Lega va bene succedono cose strane..." : “Quando la Lega va particolarmente bene, quando la Lega sale nei consensi e nei sondaggi, arrivano sempre delle cose strane per cui bisogna interrompere quel percorso”, dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti durante un incontro a Bovisio Masciago (Monza). “Era facilmenteintuibile, lo sappiamo perfettamente, perché è sempre avvenuto nella nostra storia”, sottolinea ...

Giancarlo Giorgetti - la bomba sul governo. Retroscena : "Molla Conte e se ne va" - scacco matto Lega : Il governo resisterà fino al 26 maggio, ma di fatto l'alleanza tra Lega e M5s è morta. E Giancarlo Giorgetti starebbe già pensando a mollare Giuseppe Conte e andarsene dopo le elezioni europee. Alcuni Retroscena riferiscono di uno sfogo molto duro del sottosegretario leghista, numero 2 di Matteo Sal

La rete di potere di Giancarlo Giorgetti : Ministeri, consulenze, burocrazie e affari. Una rete di amici lombardi portati a Palazzo Chigi. Così il sottosegretario consolida il suo controllo sull'esecutivo Missione nello spazio, la corsa contro il tempo degli amici della Lega per ottenere 18 milioni "

Giancarlo Giorgetti - lo sfogo del leghista contro i grillini : "Dovevamo rompere per la Tav" : Il prossimo Consiglio dei ministri rischia di diventare la vera resa dei conti tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, quindi per la tenuta stessa del governo di Giuseppe Conte. Sul tavolo del premier c'è da giorni il fascicolo sulle dimissioni di Armando Siri, il sottosegretario leghista coinvolto in u

Giancarlo Giorgetti - la confidenza esplosiva : "Dopo Siri forse ci sono io - a turno toccherà a tutti" : L'hanno incastrato. Matteo Salvini è finito nel trappolone di Conte e Di Maio, visto che sul caso Siri pare avere tutto da perdere: se lo difende a spada tratta, potrebbe doversi intestare la colpa di una crisi di governo alla vigilia delle elezioni europee. Se lo molla, mediaticamente i 5 Stelle ap

Elezioni Pietra - il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti lancia Sara Foscolo : "Sindaco e onorevole? Sì può fare"... : ' Lo slogan della nostra campagna elettorale è: 'la politica del buon senso portata anche in Europa' - ha confidato il sottosegretario Giorgetti a proposito delle Elezioni continentali - vedremo se ...

Ignazio Corrao - valanga di fango sul caso Siri : "Se Giancarlo Giorgetti è coinvolto..." : "Si tratta di una inchiesta molto pesante. Ci chiediamo perché Matteo Salvini insista nel difendere Armando Siri". Ignazio Corrao, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, attacca i leghisti sull'inchiesta che vede coinvolto il sottosegretario del Carroccio. In particolare Giancarlo Giorget

Lega - al via da Omegna il tour nel Vco il sottosegretario Giancarlo Giorgetti : La mia speranza, da uomo della Lega, è che si trovino le chiavi giuste per far ripartire l'economia anche in un territorio come questo, che rappresenta la storia del casalingo e che è in crisi da ...

Calcio - Giancarlo Giorgetti sui “buu” razzisti : “Bisognerebbe copiare il modello inglese e servirebbero pene esemplari” : La problematica dei “buu” razzisti ogni tanto bussa alla porta del nostro Calcio e del nostro Paese. Una partita di Calcio con consuetudine, purtroppo, diventa strumento di manifestazioni poco edificanti e non ha fatto eccezione il match valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra il Milan e la Lazio a San Siro. Ad essere bersaglio di questi cori è stato il centrocampista francese di origini ivoriane Tiemoue Bakayoko che, ...