Forti temporali in arrivo al Nord

Meteo - FOCUS sul maltempo del weekend : temporali - Forti venti - pioggia e rischio alluvioni lampo tra Italia e Balcani [MAPPE] : Allerta Meteo – Una depressione si spingerà sull’Europa centrale e occidentale e sulle Alpi in questo weekend e formerà un’ampia goccia fredda che persisterà sul Mediterraneo settentrionale e centrale per gran parte della prossima settimana. pioggia e temporali si diffonderanno su gran parte dell’Italia orientale e dei Balcani tra domani, domenica 12 maggio, e l’inizio della prossima settimana a causa dell’arrivo di un sistema in lento ...

Avviso dell'Aeronautica Militare per temporali - grandinate - venti Forti : Una vasta area depressionaria determina condizioni di maltempo diffuso sulla nostra penisola. Fra stasera e domani una perturbazione di origine artica apporterà piogge, temporali, venti forti, in...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare sull’irruzione artica del 5 Maggio : neve fino a quote bassissime al Nord - Forti temporali al Centro/Sud : Ci avviciniamo sempre di più a domenica 5 Maggio, giornata in cui una tardiva irruzione artica riporterà freddo e neve a bassa quota in Italia, con due giorni di maltempo, piogge e temporali un po’ in tutta Italia già a partire da oggi. Questo maltempo ci porterà ad un evento molto raro di nevicate in Pianura Padana nel mese di Maggio: fenomeni di questo tipo si possono contare sulle dita di una mano negli ultimi 250 anni. Il maltempo proseguirà ...

Meteo : primi cenni di cambiamento - Forti temporali oggi al nord : Una vasta saccatura fredda proveniente dal nord Europa, decisamente insolita per il periodo, è destinata a raggiungere la nostra penisola nel corso del week-end sebbene i suoi effetti inizieranno a...

Meteo Roma - nel weekend torna l’inverno : sabato Forti temporali - domenica temperature in picchiata : Meteo Roma – Dopo i temporali pomeridiani che hanno compromesso la Festa del Lavoro, oggi su Roma splende un tiepido sole e il clima è tornato a tutti gli effetti primaverile ma la situazione cambierà nuovamente nel weekend. Già domani, Venerdì 3 Maggio, il cielo della Capitale si oscurerà per la presenza di nubi da cui potrà scaturire anche qualche debole pioggia. Le correnti diventeranno meridionali, con uno scirocco che si rinforzerà ...

Meteo - Festa del Lavoro con Forti temporali pomeridiani al Centro/Sud : attenzione alla grandine – MAPPE : Allerta Meteo – Festa del Lavoro all’insegna dei temporali pomeridiani sull’Italia: oggi pomeriggio avremo uno sviluppo di nubi verticali che determinerà forti scrosci d’acqua e grandine soprattutto tra Lazio, Molise, Campania, Puglia e Basilicata, ma anche nelle zone interne della Toscana, in Emilia, in Sardegna, in Calabria e nella Sicilia orientale sull’Etna e sugli Iblei. Molto chiara la mappa del modello Moloch ...

Meteo - primo maggio con Forti temporali e grandinate : ciclone polare fino al weekend : primo maggio con forti temporali pomeridiani, e il forte maltempo perdurerà anche nel weekend. Ecco le previsioni Meteo fino al weekend: festa dei lavoratori sotto la minaccia di temporali e...

Meteo 1° Maggio - festa dei lavoratori con Forti temporali pomeridiani sull’Italia : ecco le zone colpite : Meteo 1° Maggio – Sarà una festa dei lavoratori dai due volti sull’Italia: in un contesto di variabilità, Mercoledì 1 Maggio vivremo un’evoluzione Meteo particolarmente pericolosa per molte aree che verranno colpite da forti temporali pomeridiani. Si tratta di fenomeni tipicamente primaverili, improvvisi, dovuti alla termo-convezione dell’aria con nubi a sviluppo verticale che nel giro di poco tempo potranno trasformare ...

Allerta Meteo Toscana : in arrivo Forti temporali - rischio idrogeologico sulla costa : La Sala Operativa Unificata della Protezione Civile Regionale della Toscana ha diffuso un’Allerta Meteo codice “giallo”, valida dalla mezzanotte alle ore 12 di lunedì 29 aprile: sono attesi nella notte e nella mattina di domani forti temporali con possibilità di rischio idrogeologico sulla costa sud della regione. Sull’Arcipelago toscano e sulla costa livornese e grossetana sono attesi possibili rovesci e temporali ...

Previsioni Meteo : verso il 1° Maggio con maltempo - Forti temporali e spiccata instabilità [MAPPE] : Previsioni Meteo – Dopo l’ondata di scirocco che ha caratterizzato le festività pasquali fino al Ponte del 25 Aprile, interrotta soltanto oggi dalla rinfrescata di maestrale in atto nel weekend, ci apprestiamo all’inizio del mese di Maggio con prospettive Meteorologiche particolarmente instabili, all’insegna della più spiccata variabilità. Tra il fine settimana e il 1° Maggio, infatti, avremo ancora piogge e temporali su ...

Ultim'ora : Forti temporali nel varesotto - grandinate notevoli a Carnago e Magnago : La linea temporalesca (squall line) di cui vi abbiamo parlato in un articolo poco fa, sta persistendo sui settori nord-occidentali della Lombardia muovendosi in maniera piuttosto lenta verso est,...

Allerta Meteo Firenze : criticità gialla per Forti temporali : “Per stanotte e domani prevista Allerta codice giallo per temporali forti“: lo ha reso noto la Protezione civile del Comune di Firenze nel suo bollettino e attraverso tutti i canali social a disposizione. L'articolo Allerta Meteo Firenze: criticità gialla per forti temporali sembra essere il primo su Meteo Web.

Forti temporali in arrivo al Nord : Una perturbazione atlantica dalla penisola Iberica attraverserà nel corso del pomeriggio il Nord Italia portando instabilità con locali temporali intensi. Si tratta della perturbazione n°6 di Aprile. immagine satellitare L’avvicinarsi del fronte attiverà un flusso umido da sud/sud-ovest. Visto un potenziale d’innesco modesto sui 1200 J/kg e un’elevata vorticità in quota non sarà da escludersi la formazione di multicelle ...

Meteo : oggi nubi e maltempo al nord - Forti temporali sui rilievi. Caldo in arrivo al sud! : Il vento di scirocco si sta pian piano placando sulle regioni del centro-sud dopo quasi 48 ore di raffiche impetuose che hanno causato non pochi danni specie su Sicilia e Puglia. La situazione ora...