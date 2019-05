Foggia | in 45′ dalla salvezza alla Serie C Ma…

lanotiziasportiva

(Di sabato 11 maggio 2019) Accade di tutto al Bentegodi,retrocessione per i satanelli,permanenza ai Playoff per gli scaligeri.Si chiude laB , su un campo in cui al termine si versano lacrime e si sprecano sorrisi.Al Bentegodi le lacrime sono quelle della squadra pugliese, che dopo una stagione travagliata saluta il campionato cadetto dopo appena 2 stagioni e retrocede inC perdendo 2-1 contro i padroni di casa; risultato che consente loro invece di accedere direttamente ai Playoff.La..È ilad andare in vantaggio con Iemmello al 53′ del secondo tempo dopo una prima frazione piuttosto equilibrata tra le due compagini.La classifica in quel momento recitava unsalvo a 40 punti grazie all’aiuto delle due squadre già matematicamente retrocesse in C: Carpi in quel momento vittorioso sul Venezia (perderà poi 2-3) e il Padova in pareggio ...

Pat2di : Dopo 45’ sarebbero playout contro il Foggia, tradotto: zero speranze di salvezza. - FoggiaCalcio : 45': Termina il primo tempo Verona-Foggia ??? #ForzaFoggia #SEMPRE #FO99IA @Lega_B #VERFOG - val_ri4 : Al 45' Lecce in A, Palermo terzo e play-off. Cremonese, con il pareggio raggiunto a fine pt, va ai play-off insieme… -