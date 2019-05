Firenze | caos al supermercato | minori stranieri azionano estintore

ilgiornale

(Di sabato 11 maggio 2019) Federico Garau Ancora ignote le ragioni che hanno scatenato la lite fra i due ragazzi senegalesi. Durante lo scontro, uno ha afferrato unper spararne il contenuto sul rivale: entrambi intossicati, finiscono in ospedale Momenti di tensione lo scorso giovedì pomeriggio anel quartiere di Novoli, dove ha avuto luogo una furiosa rissa fra cittadini. Protagonisti della vicenda due giovani di nazionalità senegalese, entrambi 17enni. I ragazzi si trovavano all'interno di un centro commerciale cittadino sito in via Forlanini, quando fra di loro sarebbe sorta un'accesa discussione. In breve la situazione è degenerata e nel primo piano del supermecato, dove si stavano affrontando i due minorenni, si è scatenato il. In preda alla furia, i senegalesi sono infatti passati alle mani, fino a quando uno dei due non ha deciso di afferrare un...

Ita_Firenze : @MediasetTgcom24 5stelle traditori O uniti con salvini o caos - qn_lanazione : Incidente sul lungarno a #Firenze, traffico caos - ziggymagenta_d : L'ultimo duplice omicidio c'era stato nell'85. Una catena di delitti orribili iniziata nel '68, una cosa mai accadu… -