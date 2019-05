ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 maggio 2019) Per chi non lo sapesse,è lo studio che ha dato i natali a titoli del calibro di Alan Wake, Quantum Break e Max Payne, poche pubblicazioni ma indubbiamente tutte di altissimo livello, che fanno della storia e dell’ambientazione la loro massima espressione, una tipologia di videogioco in estinzione per certi versi, sicuramente controcorrente con un mercato che spinge verso esperienze multiplayer. Conlo studio finlandese, in collaborazione con 505Games, continua la sua tradizione, cercando di dare al giocatore una storia affascinante, ma soprattutto un esperienza diversa dal solito, e dalla porzione di gioco che abbiamo avuto modo di provare alcuni giorni fa abbiamo avuto la conferma di quanto ci sia di buono in questo, atteso in uscita nel caldo agosto di quest’anno. Nei venti minuti a nostra disposizione abbiamo potuto esplorare solo una piccola parte del centro ...

Noovyis : Un nuovo post (Control, il titolo di Remedy si mostra convincente tra architettura anni 70, tecnologie moderne e po… - FPSREPORTER : Control: Annientamento e Twin Peaks tra le ispirazioni del nuovo titolo Remedy - cyberludus_com : Un video che mostra l'eccezionale engine che muove Control, il prossimo titolo di Remedy Entertainment, autori di Q… -