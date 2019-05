Classifica Giro d’Italia 2019 | prima tappa | Primoz Roglic veste la maglia rosa | Nibali a

Giro d’Italia 2019 - la Classifica dei favoriti : Roglic davanti agli altri big - Nibali a 23”. Yates a 19” - Dumoulin insegue : Primoz Roglic si è messo subito in luce in occasione della prima tappa del Giro d’Italia 2019, lo sloveno ha dominato la cronometro d’apertura di Bologna e ha subito fatto capire di essere uno dei grandi favoriti per la conquista della vittoria conclusiva. Il capitano della Team Jumbo-Visma ha indossato la maglia rosa e ha già guadagnato 23 secondi di vantaggio su Vincenzo Nibali che si è difeso egregiamente e ha impressionato sul ...

Giro d’Italia LIVE - partenza show a Bologna : Roglic verso la 1ª maglia rosa ma Nibali vola ed è 2°. Delude Dumoulin [Classifica] : Roglic verso la prima maglia rosa: prestazione eccezionale di Nibali nella cronometro d’apertura dell’edizione 102 del Giro d’Italia La prima tappa del Giro d’Italia 2019 sta regalando emozioni incredibili. Tom Dumoulin, primo a percorrere il percorso della cronometro d’apertura della 102ª edizione della Corsa rosa, non è riuscito in una prestazione nelle sue corde, tanto che Vincenzo Nibali lo ha ben presto ...

Fausto Masnada : “Voglio fare un bel Giro per guadagnarmi un posto tra le World Tour. Un giorno punterò a far Classifica” : Forse il ciclismo italiano ha trovato un giovane di belle speranze per il futuro del pedale tricolore. Stiamo parlando di Fausto Masnada. I numeri parlano chiaro, perché il venticinquenne bergamasco dell’Androni Giocattoli-Sidermec è stato tra gli azzurri più convincenti in questa prima parte di stagione: dalla classifica dei GPM al Giro di Sicilia, alle due vittorie impressionanti al Tour of the Alps, nonché la lotta per la leadership ...

Giro d’Italia 2019 : la Classifica della nazioni più vincenti della storia. Italia nettamente al comando : Siamo ormai alla vigilia della partenza del Giro d’Italia 2019 e la trepidante attesa che ha caratterizzato le ultime giornate sta per essere ripagata. Lo spettacolo della 102a edizione della Corsa Rosa prenderà il via domani da Bologna e accompagnerà tifosi e appassionati per tre intense settimane al termine delle quali sarà noto il nome del vincitore. Il pubblico Italiano sosterrà compatto Vincenzo Nibali (Bahrain Merida), alla ricerca ...

Giro d’Italia 2019 - la Classifica delle nazioni al via per numero di partecipanti. Italia prima con 51 corridori : Restano soltanto due giorni alla partenza del Giro d’Italia 2019 e tutte le squadre hanno annunciato ufficialmente le proprie formazioni. L’elenco dei partecipanti è ormai completo e la lotta per il successo finale che andrà in scena nelle prossime settimane terrà con il fiato sospeso tifosi ed appassionati sino all’ultima pedalata. Nella 102a edizione della Corsa Rosa saranno rappresentate 33 nazioni differenti, una in più ...

Giro d’Italia 2019 : annunciata la formazione della Jumbo-Visma. Primoz Roglic non si nasconde - obiettivo Classifica generale : Tra le squadre più attese che prenderanno il via al Giro d’Italia 2019, in partenza da Bologna sabato 11 maggio, c’è sicuramente il Team Jumbo-Visma. La formazione olandese si presenta all’appuntamento con importanti ambizioni in ottica classica generale e con una selezione allestita appositamente per supportare il proprio capitano, ovvero lo sloveno Primoz Roglic. Considerate le tredici vittorie già in archivio in questa prima ...

Giro d’Italia 2019 : la Trek-Segafredo per la Corsa Rosa. Ben quattro azzurri al via - c’è Mollema per la Classifica : Squadra americana con grandissima etichetta tricolore la Trek-Segafredo che si presenterà il prossimo 11 maggio a Bologna al via del Giro d’Italia 2019. Sono addirittura quattro gli azzurri presenti nella rosa: oltre a Gianluca Brambilla, ormai veterano, i giovani Giulio Cicconi e Nicola Conci, oltre al velocista Matteo Moschetti, al debutto nella Corsa Rosa. Presente in chiave classifica generale Bauke Mollema: l’olandese può ...

Giro d’Italia 2019 : favoriti e possibili sorprese. Tutti gli uomini di Classifica da seguire : Mancano veramente pochissime ore alla partenza del Giro d’Italia 2019, e oramai sta iniziando a definirsi la startlist completa di Tutti i corridori che parteciperanno alla 102^ edizione della Corsa Rosa che prenderà il via sabato 11 da Bologna. La lotta per la maglia rosa attualmente sembra essere ristretta attorno a quattro uomini. Ma ci sono altrettanti campioni che potrebbero sorprenderci da un momento all’altro risultando come i ...

Giro di Romandia 2019 : Primoz Roglic mostruoso. Vince anche la cronometro - dominio in Classifica generale : Il padrone del Giro di Romandia 2019, com’è accaduto anche nella passata stagione, è Primoz Roglic. La prova di forza data quest’anno però è davvero impressionante: lo sloveno, leader della Jumbo-Visma, ha lanciato un chiaro segnale a tutti coloro che lo sfideranno al prossimo Giro d’Italia che scatterà l’11 maggio da Bologna. Tre vittorie di tappa, con la cronometro odierna di 16,5 chilometri in quel di Ginevra davvero ...

Giro d’Italia 2019 : gli outsider e le possibili sorprese per la Classifica generale. Attenzione a Miguel Angel Lopez e Mikel Landa : Sabato 11 maggio prenderà il via da Bologna il Giro d’Italia 2019 e inizierà così l’attesa corsa per la conquista della Maglia Rosa. In questa 102ma edizione saranno davvero tantissimi i big pronti a darsi battaglia sulle strade del Bel Paese. Sulla carta saranno cinque i grandi favoriti per la vittoria finale, ma in tre settimane di corsa tutto può succedere e quindi il nome del vincitore potrebbe essere anche un altro. Andiamo quindi a ...

Giro d’Italia 2019 : quanti soldi guadagnano i favoriti per la maglia rosa? La Classifica degli stipendi dei big : Tante stelle parteciperanno al Giro d’Italia 2019, che scatterà sabato 11 maggio con una cronometro individuale da Bologna. La Corsa Rosa, che si snoderà lungo un percorso impegnativo per tre settimane, offrirà grande spettacolo al pubblico grazie a un parterre di lusso: alcuni dei migliori ciclisti al mondo hanno infatti deciso di partecipare alla prima grande corsa a tappe della stagione con l’obiettivo di inseguire il Trofeo Senza ...

Giro d’Italia 2019 : Bauke Mollema - un regolarista da non sottovalutare per la Classifica generale : A capitanare la Trek-Segafredo al Giro d’Italia 2019 ci penserà Bauke Mollema. Il trentaduenne olandese tornerà al via della Corsa Rosa per la terza volta in carriera dopo due anni di assenza. Nel 2017 riuscì a concludere al settimo posto della classifica generale, dopo sei edizioni di digiuno dal Giro del 2010 che terminò in dodicesima posizione, nonché terzo nella classifica di miglior giovane. Insomma, possiamo dire che il Giro non è ...