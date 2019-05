Caso Fabio Fazio | sul maxi stipendio del conduttore indaga la Corte dei Conti

Blastingnews

(Di sabato 11 maggio 2019) Il suo compenso di due milioni e 240 mila euro l’anno non è più solo oggetto di accese e ormai ricorrenti polemiche politiche. Il cachet di, autore e produttore televisivo,di Che tempo che fa, programma che va in onda ogni domenica in prima serata su Rai 1, è finito sotto la lente d'ingrandimento delladeigià al 2017, da quando cioè la magistratura contabile ha aperto un'istruttoria dopo un esposto presentato dall'esponente Pd Michele Anzaldi su un possibile danno erariale proprio a causa dei guadagni dell'ex presentatore del Festival di Sanremo. Inrtanto il suo più accanito oppositore, il vicepremier Matteo Salvini, che ha spesso detto che il "chiacchierone di sinistra"deve tagliarsi lonua la sua battaglia: la Lega ha appena presentato una risoluzione in commissione vigilanza Rai per tagliare stipendi di giornalisti e ...

TweetNewsIta : La Procura Regionale del Lazio ha acquisito già dal 2017 la documentazione dopo l'esposto di Michele Anzaldi del Pd… - prestia_fabio : RT @annapaolaconcia: .@GuidoCrosetto gli “omoni” hanno sempre avuto un grande fascino su di me ??(l’ho trovata per caso) eravamo più giovani… - fortuna_fabio : RT @makkox: la cancello subito dal cellulare se devo eh! e tolgo pure lo striscione. cioè, nel caso lo faccio e lo tolgo CONTEMPORANEAMENTE… -