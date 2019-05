Pokémon GO ottiene nuovi moduli esca e raid settimanali

tuttoandroid

(Di venerdì 10 maggio 2019) Niantic Labs e Nintendo sono stati costanti nello sviluppo del gioco come dimostrato dagli aggiornamenti regolari e il prossimo update diGO ha qualcosa a che fare con l'evoluzione di Eevee in Leafeon o Glaceon, tuttavia non ci sono ancora annunci ufficiali, ma un'immagine condivisa su Twitter mostra. L'articoloGOproviene da TuttoAndroid.

Astag204 : @AnItalianSunday @Fra_Illy Il brand Pokémon negli ultimi dieci anni ottiene più successo monetario e non da chi era… -