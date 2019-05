Playoff NBA – Celtics eliminati | Brad Stevens fa da scudo alla squadra | “è stata tutta

Basket - Playoff NBA : Toronto e Denver battute - sarà gara-7 con Philadelphia e Portland : WASHINGTON - Fattore campo rispettato in gara-6 dei playoff Nba. A Est Philadelphia vince 112-101 e trascina Toronto alla 'bella' visto il 3-3 nella serie. A Ovest, invece, Denver fallisce il match ...

Sono giorni molto interessanti nei Playoff di NBA : Milwaukee, al contrario, ha potuto contrare su una serie di partite eccezionali di Antetokounmpo, considerato da molti il miglior giocatore della stagione e probabilmente il più forte al mondo sotto ...

Sono giorni molto interessanti nei Playoff di NBA : Siamo ai “quarti di finale”: almeno due saranno decisi da una partita secca, e la squadra favorita si è appena ritrovata in grossi guai

Playoff NBA - vincono Philadelphia e Portland - sarà gara 7 con Toronto e Denver : Si decideranno in gara 7 le due semifinali di Conference dei playff Nba Toronto Raptors-Philadelphia 76ers e Denver Nuggets-Portland Trail Blazers . Stanotte si giocherà, invece, gara 6 fra Golden ...

Playoff NBA - i Sixers ritrovano Ben Simmons nel momento del bisogno : I Philadelphia 76ers non hanno scambiato buona parte dei loro asset per prendere Jimmy Butler e Tobias Harris solo per uscire di nuovo al secondo turno di Playoff. O almeno questo era il mandato del ...

NBA Playoff : Jimmy Butler trascina Philadelphia - Portland e Denver vanno a gara-7 : ROMA - Philadelphia riesce a superare Toronto e portarsi 3-3 nella serie. I Sixers, trascinati da Joel Embiid e Jimmy Butler , vincono 112-101 e pareggiano i conti contro i Raptors: tra meno di 48 ore ...

Playoff NBA - il calendario e gli orari delle finali di conference : Eastern conference " date e orari della finale di conference Gara-1: nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 maggio, Milwaukee Bucks vs. Toronto/Philadelphia, ore 2.30 Gara-2: nella notte tra ...

Playoff NBA : Jusuf Nurkic - la sua maglietta è una provocazione per Nikola Jokic : Jusuf Nurkic ha un grande merito: quello di farsi sentire in campo, di incidere volente o nolente anche restando seduto oltre la linea laterale al fianco dei compagni. E così, dopo la maglietta ...

Playoff NBA – Celtics eliminati - Kyrie Irving ammette : “i Bucks hanno dominato - lezione da imparare. Futuro? Dico…” : Celtics eliminati in Gara-5 dei Playoff NBA dai Milwaukee Bucks: Kyrie Irving ammette la sconfitta e parla del suo futuro Gara-5 fra Bucks e Celtics ha regalato la prima finalista della Eastern Conference. Giannis Antetokounmpo si è abbattuto sui Boston Celtics con la violenza di un dio greco, trascinando i Milwaukee Bucks alla finale di Conference. Niente da fare per i Celtics che dopo aver vinto Gara-1 sono stati letteralmente spazzati ...

Playoff NBA - Portland-Denver 119-108 gara-7 : Rodney Hood fa la differenza - si va a gara-7 : Portland Trail Blazers-Denver Nuggets 119-108 A partire meglio sul parquet del Moda Center sono i Denver Nuggets, che hanno già due giocatori in doppia cifra, i soliti Nikola Jokic e Jamal Murray, in ...

Basket - NBA Playoff 2019 : Philadelphia 76ers e Portland Trail Blazers costringono Raptors e Nuggets a giocare gara-7 : Entrambe le Conference avranno almeno una gara-7. A Est, infatti, i Philadelphia 76ers riacciuffano i Toronto Raptors con la vittoria in casa che significa 3-3 nella serie, mentre a Ovest i Portland Trail Blazers riescono a battere i Denver Nuggets. Il tutto in attesa che questa notte Golden State Warriors e Houston Rockets diano fuoco alle polveri per una gara-6 senza Kevin Durant che promette scintille. Il match tra Sixers e Raptors lo vincono ...

Risultati Playoff NBA – Blazers e Sixers non mollano : doppio 3-3 - si va a Gara-7! : I Blazers battono i Nuggets grazie alla buona prova di Lillard e McCollum, vittoria per i Sixers sui Raptors con un super Butler: i Risultati delle semifinali dei Playoff NBA giocate nella notte Dopo l’agevole passaggio del turno dei Milwaukee Bucks, nessun’altra squadra è riuscita ancora a prenotare il suo posto alle Finali di Conference. doppio 3-3 nella notte firmato Blazers e Sixers che restano ancora vive nelle rispettive serie e le ...

Playoff NBA : Joel Embiid e Jimmy Butler trascinano Philadelphia - si va a gara-7 : Philadelphia 76ers-Toronto Raptors 112-101 Jimmy Butler è arrivato a Philadelphia lo scorso novembre per questo, per piazzare le giocate decisive nel momento del bisogno, per trascinare i Sixers oltre ...

Playoff NBA – Kanter e i rigidi dettami del Ramadan : “ho chiesto consiglio a Olajuwon per giocare al meglio” : Enes Kanter alle prese con l’inizio del Ramadan nella fase più calda dei Playoff NBA: il centro turco ha chiesto aiuto ad Hakeem Olajuwon per rispettarne i precetti e poter continuare a giocare a buon livello Come spesso accade, quando inizia il periodo del Ramadan gli atleti che ne seguono i dettami rischiano di subire un calo nelle loro prestazioni sportive. Non potendo bere, mangiare e assumere medicinali dall’alba al tramonto, Enes ...