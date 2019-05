Maurizio Costanzo approva Mina e Amadeus a Sanremo 2020

gossipetv

(Di venerdì 10 maggio 2019)parla della possibilità di vedereal Festival dipiace l’idea di vedereal Festival di. La prima nel ruolo inedito di direttore artistico, il secondo in quello di conduttore. Dopo il rifiuto di Claudio Baglioni, che ha condotto con successo … L'articoloproviene da Gossip e Tv.

gossipblogit : Maurizio Costanzo: 'Geloso di Maria De Filippi ma lei non mi ha dato motivo di esserlo' - GHERARDIMAURO1 : RT @leggoit: Maurizio Costanzo: «Ho sofferto più per la Roma che per amore. Del matrimonio di Pamela Prati non me ne può fregare di meno» h… - leggoit : Maurizio Costanzo: «Ho sofferto più per la Roma che per amore. Del matrimonio di Pamela Prati non me ne può fregare… -