Mare Jonio a Lampedusa | migranti sbarcati | nave sequestrata | l' equipaggio è indagato

Mare Jonio - Palazzotto : “Non notificato sequestro - Salvini fa propaganda - porti sono aperti” : Il deputato di Sinistra italiana, Erasmo Palazzotto, conferma a Fanpage.it che il sequestro della nave Mare Jonio, annunciato oggi dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, non è stato notificato all'equipaggio, pur essendo probabile, come già avvenuto in passato. Palazzotto aggiunge: "Salvini alimenta la sua macchina della propaganda e distoglie l’attenzione dal fatto che i porti italiani sono aperti".Continua a leggere

Mare Jonio a Lampedusa - Salvini : "Sequestrate la nave". Conte : "Mettere prima in sicurezza i migranti" : "Circa la vicenda della nave Mare Jonio ci siamo sentiti con Salvini e siamo d'accordo sul sequestro, la nave era stata già diffidata, ora si faranno le verifiche. C'è di mezzo l'autorità giudiziaria ...

Mare Jonio - le famiglie accoglienti di Bologna : "Li ospitiamo noi" : L'associazione chiede al ministero degli Interni di accettare la proposta per i migranti ora a Lampedusa

Mare Jonio - Gad Lerner contro Matteo Salvini sui migranti : "Ride sui morti annegati - se non è razzismo questo" : "Ciao ciao a chi pratica il salvataggio in Mare. Solo questo sa dire il ministro Matteo Salvini dopo aver appreso che altri 70 migranti sono annegati ieri nel Mediterraneo". Gad Lerner non riesce a trattenersi e ogni volta che una nave Ong, in questo caso la Mare Jonio, viene respinta, perde il cont

