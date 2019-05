lectio del Prof Michele De Luca al Festival della Scienza Medica

I test della versione PC di Halo : The Master Chief Collection potrebbero subire ritardi : Qualche tempo fa il team di 343 Industries manifestò la volontà di iniziare i test per la versione PC di Halo: The Master Chief Collection durante il mese di aprile, purtroppo sembra che questi piani siamo destinati a saltare.Come riporta Gamingbolt, il community director Brian Jarrard ha dichiarato che c'è la possibilità che i piani possano non andare come previsto, di conseguenza i test della Master Chief Collection potrebbero subire ...

Nvidia pubblica tre demo della tecnologia RTX : disponibili gratuitamente Atomic Heart - Justice e Reflections : Nvidia ha pubblicato tre demo della tecnologia RTX, dando così ai giocatori un assaggio dell'immersività che offre il ray tracing in tempo reale e delle migliorie nelle prestazioni che gli sviluppatori stanno apportando ai videogiochi.Le tre demo sono disponibili gratuitamente per tutti i giocatori GeForce e includono:Tutte le demo della nuova tecnologia possono essere scaricate all'indirizzo Nvidia.com.Leggi altro...

Chanel - a Pharrell la prima capsule collection della sua storia : Chanel Métiers d'Art 2018/19A Los AngelesChanel Cruise 2018/19Con il rapper QuavoCon la moglieStreetstyle + coutureRapper bontonAccessori unisexCon il Maestro/AmicoLa triadeA HollywoodCamo + cameliaLo scorso novembre, durante la presentazione della collezione Cruise a Bangkok, venne annunciata la collaborazione di Chanel con l’eclettico rapper Pharrell Williams, amico di lunga data di Karl Lagerfeld e fan del marchio da tempo immemore (nella ...

Sblocca-cantieri - ok del Consiglio dei ministri. Election day il 26 maggio per Europee e Comunali : Approvato anche un decreto-legge che introduce misure urgenti per garantire la stabilità finanziaria e l'integrità dei mercati e su iniziativa del ministro dell'Economia Giovanni Tria è stato avviato ...