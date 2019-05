La Biennale di Venezia getta un altro sguardo sulle migrazioni 

Marco Manzo - il tatuatore romano a Venezia : una performance alla Biennale. Per lui un padiglione d'artista : ... l'esaltazione della donna proveniente da una cultura globale che deve fungere da monito e da esempio: in un mondo globalizzato, non si può accettare la violenza, non si deve tollerare il silenzio. ...

Vittorio Sgarbi : “La Biennale di Venezia? È una montagna di m….” : “La Biennale di Venezia? È una montagna di m….“. Non usa mezzi termini Vittorio Sgarbi per esprimere il suo pensiero sulla Biennale dell’Arte che si inaugurerà l’11 maggio a Venezia. “E’ un tempio di soldi buttati dallo Stato per degli imbecilli, una quantità infinita di stronzate, ci sono esposti dei parti di menti malate ed ottenebrate”, ha spiegato il critico d’arte ai microfoni di “Un giorno da ...

Biennale di Venezia 2019 - i dieci appuntamenti da non perdere : La Biennale Arte “May You Live In Interesting Times” – Arsenale / Padiglione Centrale Giardini “May You Live In Interesting Times” è il titolo della Biennale che il curatore Rudolph Rugoff, direttore della Hayward Gallery di Londra, ha scelto per raggruppare 79 artisti internazionali tutti contraddistinti da una lettura inedita e disincantata verso la realtà coeva. Tutti interessati a valicare il concetto di mera arte di opposizione o di ...

La Biennale di Venezia adesso si apre al pubblico : Clelia Patella LlEsposizione di quest'anno si concentra particolarmente su artisti che mettono in discussione le categorie di pensiero, a favore degli stimoli - rivolti al pubblico - verso nuove letture di immagini, oggetti e situazioni "May You Live In Interesting Times": la 58ma Esposizione Internazionale d'Arte organizzata dalla Biennale è a Venezia dall'11 maggio 2019. Presieduta da Paolo Baratta e curata da Ralph Rugoff, la ...

Venezia - per la Biennale arriva il relitto del barcone dove morirono 800 migranti : “Barca Nostra”. È questo il titolo del progetto della 58esima Biennale d’Arte di Venezia che vede come protagonista il relitto del barcone che naufragò il 18 aprile 2015 causando la morte di 800 migranti nel Canale di Sicilia. Per arrivare in laguna, il relitto è partito dal porto di Augusta, in Sicilia: dopo quasi tre anni ha lasciato dunque il pontile Nato della Marina militare ed è stato esposto alla Biennale. “Parlerà ...

Biennale Venezia - al via la 58esima edizione : Tutto pronto per la 58esima edizione della Biennale di Venezia, al via dall'11 maggio al 24 novembre 2019. Curata da Ralph Rugoff , attuale direttore della Hayward Gallery di Londra, l'esposizione si ...

Biennale di Venezia : è pronta la cornucopia di Christian Holstad : Un’installazione site specific di quattro metri d’altezza, una cornucopia - simbolo di fortuna e di abbondanza - di rifiuti plastici: prodotta interamente con rifiuti plastici, l’opera dell’americano Christian Holstad è scivolata sul Canal Grande per fermarsi davanti all'Università Ca' Foscari, a Venezia, dove sarà esposta dal 9 all'11 maggio, per poi passare dal 12 maggio al 12 giugno nel cortile dell’ateneo. “Consider yourself as a guest ...

Peter Halley porta alla Biennale di Venezia il suo concetto di eterotopia : Il sociologo Michel Foucault ha definito l’eterotopia come uno spazio differenziato e delimitato, creato per uno scopo preciso, che si rispecchia e si definisce come alterità dagli spazi quotidiani. Ed è proprio a partire da questo concetto che, nell'ambito della 58a Biennale di Venezia, l'artista Peter Halley ha elaborato la sua personalissima installazione: presentata dall'Accademia di Belle Arti di Venezia e ...

Il pozzallese Giuseppe Fratantonio alla Pro Biennale di Venezia : E' stata inaugurata a Venezia la Pro Biennale e tra gli artisti che espongono c'è anche il pozzallese Giuseppe Fratantonio con "The Gate"

Al via vernice 58/A Biennale Venezia : ANSA, - Venezia, 7 MAG - Con la vernice ai Giardini e all'Arsenale, Venezia torna ad essere il più grande museo a cielo aperto d'arte contemporanea. La 58/A Biennale d'arte, firmata da Ralph Rugoff, "...

Alla Biennale di Venezia il relitto del naufragio descritto da Cristina Cattaneo : Da Augusta Alla Biennale. Il relitto del naufragio avvenuto la notte del 18 aprile 2015 a cento chilometri dalle coste libiche è stato trasportato a Venezia per un progetto artistico ideato dall'artista Büchel. In "Naufraghi senza volto" Cristina Cattaneo, medico legale e membro del Labanof, ripercorre le fasi del duro lavoro di riconoscimento di quasi mille cadaveri, morti durante il naufragio.Continua a leggere

Tutta l’arte alla Biennale di Venezia : Continuano a proliferare biennali in ogni parte del mondo ma ce n’è una che dal lontano 1895 mantiene indisturbata il primato: la Biennale di Venezia (dall’11 maggio al 24 novembre, www.laBiennale.org). È passato più di un secolo da quando la mostra si teneva nel Palazzo delle Esposizioni, costruito per l’occasione nei Giardini del sestiere di Castello. E ancora oggi la Signora di tutte le biennali gode di ottima salute. Le ragioni della sua ...

Biennale di Venezia 2019 : cosa vedere : Hrafnhildur Arnardóttir / Shoplifter, Nervescape V, Queensland Art Gallery of Modern Art, Brisbane, 2016Natasha Harth“Chromo Sapiens”, installazione di Shoplifter. Padiglione Islanda, Spazio Punch, Giudecca E anche questa volta Hrafnhildur Arnardóttir, aha Shoplifter, userà i capelli, il marchio di fabbrica della sua ossessione e della sua arte, iniziata vedendo la nonna riporre una ciocca dei suoi in un cassetto, per ricordo. Ne porta a ...

