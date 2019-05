Josè Mourinho alla Juventus? I bookmakers avallano la folle ipotesi

Edicola : la Roma tratta con José Mourinho - lo rivela 'L'Equipe' : Il Milan pensa a Orsolini Riccardo Orsolini, spauracchio del Milan nel match contro il Bologna , è un obiettivo di Leonardo come riporta 'La Gazzetta dello Sport': servono 20-25 milioni di euro. I ...

José Mourinho alla Roma : 'Trattativa in corso' - : Clamorosa indiscrezione di mercato dalla Francia. José Mourinho sarebbe in trattativa con la Roma in vista della prossima stagione: a lanciare la bomba è il prestigioso l'Equipe, il quotidiano ...

Josè Mourinho lascia un indizio sul futuro - : In una lunga intervista concessa a DAZN, Josè Mourinho ha ricordato la sua esperienza all'Inter: ' Ho trovato una famiglia incredibile , che mi ha fatto essere felice ogni giorno ad Appiano Gentile. ...

Alba Parietti : “Un flirt con José Mourinho? Vorrei che diventasse realtà” : “E’ più interessante un intellettuale o un calciatore? Che domanda, non c’è paragone. Gli intellettuali sono molto più perve**i, i calciatori sono basici. Altrimenti mi sarei fidanzata con un calciatore”. Non usa mezzi termini Alba Parietti in un’intervista al settimanale Chi nella quale ha parlato della sua vita privata e si è raccontata senza filtri. “Mi attribuiscono flirt con Vialli e Mourinho? Mi fa piacere perché loro sono i più ...

Arrestato il narcogenerale di Chavez. Era in Spagna come José Mourinho : "Generalità?". "Mourinho, José Mourinho". "Niente da dichiarare?" "Niente". A immaginarlo così il colloquio ai controlli di frontiere dell'aeroporto di Madrid Barajas fa quasi ridere. Peccato che il ...

Dalla Francia sicuri : José Mourinho torna in Italia - due le possibili destinazioni [DETTAGLI] : José Mourinho, libero dopo l’esonero dello scorso dicembre al Manchester United, vuole tornare in Italia e Inter e Roma potrebbero essere le candidate. E’ l’indiscrezione che arriva dai francesi di “Telefoot“, secondo i quali ci sarebbero già in corso dei contatti con le due società. Nel caso dei nerazzurri si tratterebbe di un ritorno dopo il biennio culminato nel Triplete del 2010. Ma mentre Mourinho sarebbe ...

José Mourinho - stoccata a Zinedine Zidane : 'Tre Champions? Ora deve costruire una squadra' : Due Champions vinte con due club differenti, Porto e Inter,, molti campionati nel suo palmares ma l'ossessione resta sempre per la Coppa dei Campioni: vincerla con un terzo club. Le esperienze del ...

Josè Mourinho sul ritorno di Zidane : “è perfetto per il Real Madrid” : Il ritorno di Zinedine Zidane “è perfetto per il Real Madrid”. Sono le importanti dichiarazioni di Josè Mourinho, intervistato da El Chiringuito Tv, l’ex United ha commentato così la decisione del Real Madrid di richiamare il francese al posto di Solari. “E’ perfetto con le cose fantastiche che ha fatto negli ultimi anni. perfetto per il Madrid e per lui: è una grande opportunità per dimostrare quanto è bravo, ...

Josè Mourinho nega la volontà di tornare al Real Madrid : “non l’ho mai detto - giusto puntare su Zidane” : Josè Mourinho dunque non tornerà al Real Madrid, il club madrileno ha scelto Zidane per sostituire l’esonerato Solari Josè Mourinho è stato ospite della trasmissione “El Chiringuito”, all’interno della quale ha parlato anche del ritorno al Real Madrid di Zinedine Zidane. Lo special One ha negato di essersi proposto ai blancos nelle ultime settimane ed ha augurato buona fortuna a Zidane per il suo ritorno in sella: “Mi sembra ...

Panchina Juventus : ci sarebbe anche Josè Mourinho in lizza : Massimiliano Allegri con lo stellare 3 a 0 rifilato all'Atletico Madrid ha fatto tornare granitica la propria posizione sulla Panchina della Juventus. Il ritorno degli ottavi di Champions era un crocevia fondamentale che poteva decidere in un senso o nell'altro il futuro della guida tecnica dei bianconeri e Allegri è riuscito a giocare le sue carte in modo magistrale volgendolo dalla propria parte. Nonostante le nuove sicurezze del tecnico ...