I figli del fiume giallo | un disilluso ritratto della Cina di oggi tra noir e melodramma

5 "figli" dell'Erasmus spiegano perché l'Europa va difesa - non combattuta : Si sentano europei, prima di tutto. Sono i 5 “figli dell’Erasmus” che, nel documentario “Citizen Europe” prodotto da Arte in Italiano, come le loro esperienze hanno trasformato la loro vita. C’è chi, fuori dal proprio paese, ha fatto il saldatore, il volontario nei campi profughi, chi ha trovato la strada nella musica. Il documentario “Citizen Europe: i figli dell’Europa” è ...

Natalità. Cina - Giappone - Corea del Sud : ecco l'Asia che non fa più figli : Si preferisce vedere nell'arrivo controllato di immigrati un elemento che potrà contribuire con altri a contrastare la decrescita demografica e le sue conseguenza sull'economia piuttosto che un ...

Film in uscita - da I figli del fiume gialle a Tutti pazzi a Tel Aviv e poi Red Joan e Pet Sematary : I figli DEL fiume GIALLO di Jia Zhangke. Con Zhao Tao, Liao Fan. Cina 2018. Durata: 140’ Voto: 4/5 (DT) Zhao, ragazza risoluta e determinata, ama, ricambiata, il gangster Bin. Lo accompagna in modo paritario, come fosse anch’essa uomo tra uomini, ma mantenendo una esibita sensualità, tra bische, discoteche, incontri al vertice tra boss, e in mezzo alla strada tra botte, sangue e rivoltellate. Proprio per salvare Bin accerchiato e ferito, Zhao ...

George Clooney padrino del figlio di Harry e Meghan? Lui risponde così : George Clooney non ha alcuna intenzione di fare da padrino al piccolo Archie, figlio del principe Harry e di Meghan Markle. Anche se i due lo volessero. La battuta dell’attore durante il Jimmy Kimmel Live: “Harry, Meghan, siamo buoni amici ma se volete che io faccia da padrino a vostro figlio non chiamatemi”. Clooney ha poi proseguito dicendo che è già un impegno abbastanza gravoso occuparsi dei suoi figli: “Sono padre di ...

Treviso - “mio figlio bullizzato sul pulmino della scuola. Gli hanno detto : ‘I negri si siedono davanti'” : Un bambino italo-senegalese di 11 anni è stato bullizzato sul pulmino della scuola a Treviso perché di colore. A raccontare l’episodio, con un lungo sfogo sulla pagina Facebook “Cara Italia”, è stata la mamma: “Due ragazzine più grandi”, ha scritto, “lo hanno malmenato e gli hanno detto ‘i negri si siedono davanti, i bianchi dietro’. Mio figlio mi ha raccontato di non essersi difeso per non passare ...

Rapisce il figlio autistico di 4 anni di un’amica e lo tortura a morte per ore - ogni parte del corpo del piccolo era ricoperta di ferite : Avrebbe rapito il figlio autistico dell’amica per poi torturarlo a morte per ore lasciando ogni parte del suo corpo ricoperta da ferite. Sono pesantissime le accuse rivolte a Crystal Stephens, 42 anni, che avrebbe torturato il piccolo Brandon Steckler Jr di 4 anni in modo così brutale da rendere il suo corpicino quasi irriconoscibile. Sebbene il decesso del piccolo risalga all’estate del 2018, i medici legali non sono ancora riusciti ad ...

figlio Meghan Markle - gli imperdonabili errori della PR e la reazione di Kate Middleton : Mentre tutti i riflettori del mondo erano puntati su Archie, il Figlio di Harry e Meghan Markle, Kate Middleton era in Galles. La Duchessa di Cambridge si trovava insieme al marito in visita alla Caernarfon Coastguard Search and Rescue Helicopter Base, dove William ha ritrovato alcuni dei suoi vecchi colleghi. Questi sono luoghi cari a Kate e Will perché hanno trascorso i primi anni di matrimonio. Complici la passeggiata in spiaggia e un ...

Il nome del figlio di Meghan e Harry è il soprannome segreto di George : Archie non è un nome nuovo nella famiglia reale britannica. Come riporta il Daily Mail, Harry e Meghan hanno dato al loro primo figlio il soprannome segreto di George, primogenito di William e Kate.Il primogenito dei duchi di Cambridge di nomi ne ha già tre (George Alexander Louis) ma, non soddisfatto, sembrerebbe essersene affibbiato un altro, rivelato ad una passante. Il royal baby si trovava nel Berkshire, nei dintorni della ...

Mi ha abbordata lui! Madre 44enne va a letto con l'amichetto del figlio : È andata a letto con l'amichetto 11enne di suo figlio e si è giustificata con i giudici dicendo che era stato il piccolo ad abbordarla. Una vicenda assurda che arriva da Puyallup, nello stato di Washington, sulla costa occidentale degli Stati Uniti d'America. Qui Hyon Dillon, 44 anni, ha ceduto alle avances del giovanissimo, al quale avrebbe dato un bacio all'età di 10 anni. Poi il vero e proprio amplesso. Il fatto ha scioccato gli Usa, ...

Meghan Markle - il significato segreto delle foto e del nome di suo figlio Archie : Il nome scelto da Meghan Markle e Harry per il figlio nasconde un significato segreto. Baby Sussex si chiama Archie Harrison Mountbatten-Windsor, come hanno reso noto i Duchi dopo la presentazione del piccolo al mondo. Un nome sorprendente che ha disatteso tutte le aspettative, ma che ha un senso preciso. Archie sta per Archibald e significa “coraggioso“. All’interno della Monarchia esiste un antenato prestigioso chiamato ...

Piacenza - arrestato il marito della 45enne sgozzata : era in fuga con i figli di 2 e 5 anni : È stato arrestato Abdelkrim Foukahi, marito di Damia El Assali, la 45enne di origine marocchina trovata senza vita nella sua casa di Borgonovo, in provincia di Piacenza, con profondi tagli alla gola. L'uomo, fermato presso un'area di sosta sull'A4 in Veneto, è stato trasferito nel carcere di Venezia, dove sarà ascoltato dagli inquirenti. I due figli di 2 e 5 anni che erano con lui stanno bene.Continua a leggere

Usa - rapporti intimi con amichetto di 11 anni del figlio : arrestata 44enne : Avrebbe avuto rapporti con un bambino di 11 anni, amico del figlio. Per questo una donna statunitense di 44 anni, Su Hyon Dillon, è stata arrestata con l'accusa di violenza sessuale su minore. Succede negli Stati Uniti, nello stato Washington. La denuncia è scattata dopo alcune manifestazioni di tendenze suicide e la confessione dello stesso ragazzino una volta giunto a casa del padre, in Virginia. Gli abusi sono andati avanti per circa un anno, ...

Festa della Mamma 2019 – Al Gardaland Sea Life Aquarium una giornata dedicata a madri e figli : Domenica 12 maggio Festa della Mamma a Gardaland SEA Life Aquarium lettura di una speciale fiaba sulle stelle marine e ingresso gratuito per tutte le mamme Domenica 12 maggio, in occasione della Festa della Mamma, Gardaland SEA Life Aquarium dedicherà un’intera giornata al rapporto Mamma e figli con una promozione ad hoc e una divertente attività. In questa speciale giornata, innanzitutto, tutti i bambini potranno regalare alla loro Mamma ...

Piacenza - fermato con i due figli in autogrill il marito della donna sgozzata. Ora è accusato di omicidio : E’ stato fermato nel tardo pomeriggio dell’8 maggio dai carabinieri in un autogrill sull’A4 in Veneto Abdelkrim Foukahi, il cittadino marocchino di 41 anni accusato di aver ucciso la moglie Damia El Essali, trovata sgozzata nella sua casa di Borgonovo (Piacenza). Irreperibile per diverse ore insieme con i figli di 2 e 4 anni, è stato individuato nel tardo pomeriggio grazie alla targa dell’auto, segnalata dai varchi ...