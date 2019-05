Evento crossover in arrivo tra Fortnite e Stranger Things?

eurogamer

(Di venerdì 10 maggio 2019) Alcuni fan dihanno notato qualcosa di interessante all'interno del titolo di Epic Games, ovvero un easter egg dedicato alla serie TV.Con l'avvento della Stagione 9 sono state apportate numerose modifiche alla mappa, ad esempio il nuovo Mega Mall è uno dei luoghi che ha sostituito Corso Commercio ed è un riferimento a.Come riporta VG247 alcuni fan avrebbero notato un negozio di gelati all'interno del Mall dal nome "Scoops Ahoy", che richiama il luogo di lavoro in cui uno dei protagonisti della serie TV, Steve, lavora, come mostrato nell'promozionale che celebra la terza stagione.Leggi altro...

