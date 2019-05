Calistenia o Calisthenics | che cosa è e quali esercizi prevede

ideegreen

(Di venerdì 10 maggio 2019) Laè un insieme di discipline non ancora codificate molto simili alla ginnastica e al fitness che si svolgono interamente a corpo libero con il supporto di sbarre per lo svolgimento degli. La paroladeriva da due termini greci: bello e forza. Tale termine è traducibile come “la bellezza della forza”. Lamira allo sviluppo progressivo di forza, equilibrio, coordinazione ed elasticità tramite una serie dia corpo libero praticabili ovunque: per questo motivo la ginnastica calistenica è uno sport senza costi e aperto a tutti. (altro…): cheè eIdee Green.