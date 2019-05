Basilicata | Bardi ufficializza squadra Governo | Fanelli vicepresidente

Basilicata : Meloni - buon lavoro a Bardi e alla sua Giunta : Roma, 10 mag. (AdnKronos) - "buon lavoro alla Giunta del governatore della Basilicata Vito Bardi e congratulazioni al neo assessore all’Ambiente e politiche energetiche, Gianni Rosa: un uomo d’esperienza, capacità e competenza di cui Fratelli d’Italia è orgogliosa e che siamo sicuri sarà un valore a

Basilicata - Bardi si insedia Giunta entro una decina di giorni : Bardi: Da oggi sono presidente della Basilicata, sono onorato di ricoprire questo incarico e spero di poter ricambiare la fiducia che mi è stata data

Chi è Vito Bardi : biografia e carriera del nuovo Presidente della Regione Basilicata : Chi è Vito Bardi: biografia e carriera del nuovo Presidente della Regione Basilicata biografia Vito Bardi Vito Bardi è il nuovo Presidente della Regione Basilicata. Con il 42,2% dei voti stacca il secondo arrivato, il candidato del centrosinistra Carlo Trerotola, di 9 punti percentuali. Ma chi è il candidato del centrodestra eletto governatore della Basilicata? Chi è Vito Bardi: ex generale della Guardia di Finanza e 4 lauree Bardi ha ...

Chi è Vito Bardi : biografia e carriera del nuovo Presidente della Regione Basilicata : Chi è Vito Bardi: biografia e carriera del nuovo Presidente della Regione Basilicata biografia Vito Bardi Vito Bardi è il nuovo Presidente della Regione Basilicata. Con il 42,2% dei voti stacca il secondo arrivato, il candidato del centrosinistra Carlo Trerotola, di 9 punti percentuali. Ma chi è il candidato del centrodestra eletto governatore della Basilicata? Chi è Vito Bardi: ex generale della Guardia di Finanza e 4 lauree Bardi ha ...

Basilicata - netta vittoria del Centrodestra. Bardi Presidente - Centrosinistra in quota 30% col Pd opaco. M5s giù - ma prima forza al 20% : Dopo la nuova affermazione Matteo Salvini punta dritto alle elezioni di fine maggio per 'cambiare l'Europa'. Il governo con l'alleato Cinquestelle, ribadisce, andrà avanti fino al termine. Parole ...

Basilicata al centrodestra : vince Bardi. M5S primo partito (ma in calo) - giù il Pd | : Trerotola (centrosinistra) è secondo, ma il partito Democratico dimezza i consensi sul 2018. Salvini: «Saluti alla sinistra, ora si cambia l’Europa»

Chi è Vito Bardi : biografia e carriera del nuovo Presidente della Regione Basilicata : Chi è Vito Bardi: biografia e carriera del nuovo Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi è il nuovo Presidente della Regione Basilicata. Con il 42,2% dei voti stacca il secondo arrivato, il candidato del centrosinistra Carlo Trerotola, di 9 punti percentuali. Ma chi è il candidato del centrodestra eletto governatore della Basilicata? Chi è Vito Bardi: ex generale della Guardia di Finanza e 4 lauree Bardi ha 68 anni ed è di ...

Regionali Basilicata - proiezioni : Bardi - cdx - in testa con il 41 - 4% : Alle elezioni Regionali in Basilicata si profila una vittoria per il centrodestra con Vito Bardi che conquisterebbe il 41,4% delle preferenze. E' quanto emerge dalle prime proiezioni del consorzio ...

Regionali Basilicata - Tajani : soddisfatti per Bardi verso vittoria : "Siamo molto soddisfatti di quella che si profila come una vittoria in Basilicata di Vito Bardi indicato da Forza Italia". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, l'azzurro Antonio Tajani, ...

Regionali Basilicata - successo per il centrodestra - Bardi : 'Abbiamo scritto la storia' : Luigi Di Maio ha commentato il risultato elettorale spiegando che "il MoVimento 5 Stelle è la prima forza politica in Basilicata , è più forte di prima passando dall'8% delle Regionali del 2013 a ...

Basilicata al centrodestra : vince Bardi. M5S primo partito (ma in calo) - giù il Pd : Trerotola (centrosinistra) è secondo, ma il partito Democratico dimezza i consensi sul 2018. Salvini: «Saluti alla sinistra, ora si cambia l’Europa»

Basilicata - 12 seggi su 20 per maggioranza Bardi. Tutti gli eletti : Con il premio di maggioranza, il presidente eletto della giunta regionale Vito Bardi potrà contare su una maggioranza in aula di dodici consiglieri. Al termine dello scrutinio, in base all'elaborazione del Viminale, la ripartizione dei seggi è questa: Lega 6, Forza Italia 3, Fratelli d'Italia 1, Idea - Un'altra Basilicata 1, Basilicata positiva Bardi Presidente 1 per la maggioranza; per l'opposizione Carlo Trerotola, Avanti Basilicata 2, ...

Basilicata al centrodestra : vince Bardi : Trerotola (centrosinistra) è secondo, ma il Partito Democratico dimezza i consensi sul 2018. Salvini: «Saluti alla sinistra, ora si cambia l’Europa»

Basilicata - vince il centrodestra | Bardi batte Trerotola : "Fatta la storia" | Salvini : "Noi e M5s siamo ancora maggioranza" : Dopo Abruzzo e Sardegna, terza vittoria consecutiva per il centrodestra alle Regionali. Berlusconi esulta su Twitter. Male i Cinquestelle, che comunque restano prima forza politica, e, anche, il Pd che si consola con le liste civiche "democratiche"