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Al via a Roma la seconda edizione della Longevity Run

Al via a Roma la seconda edizione della Longevity Run Al via oggi a Roma la Longevity Run, l'evento di sensibilizzazione per uno stile di vita sano e attivo grazie ...

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Al via a Roma la seconda edizione della Longevity Run (Di venerdì 10 maggio 2019) Al via oggi a Roma la Longevity Run, l'evento di sensibilizzazione per uno stile di vita sano e attivo grazie al sostegno della Fondazione Policlinico
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    viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 10 MAGGIO 2019 ORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE BUFALOTTA E Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA VIA FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO RIMANENDO IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE ...

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    viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 10 MAGGIO 2019 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE BUFALOTTA E Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA VIA FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO SULLA A91 Roma FIUMICINO TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA MAGLIANA E LA ...

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    viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 10 MAGGIO 2019 ORE 18.35 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA INCIDENTE RISOLTO E TRAFFICO IN VIA DI NORMALIZZAZIONE TRA LA Roma FIUMICINO E BOCCEA RIMANENDO IN CARREGGIATA INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA TANGENZIALE EST E LO ...

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    viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 10 MAGGIO 2019 ORE 18.05 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA Roma FIUMICINO E L’AURELIA, RIMANENDO IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO SULLA VIA PONTINA UN ...

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    viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 10 MAGGIO 2019 ORE 17:35 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA Roma FIUMICINO E L’AURELIA RIMANENDO IN INTERNA SI STA IN CODA TRA BUFALOTTA E LA TOMA TERAMO SULLA VIA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DEI RUTULI E VIA FOSSIGNANO IN DIREZIONE LATINA IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA TRA ...

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    viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 10 MAGGIO 2019 ORE 17:05 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE PISANA E BOCCEA RIMANENDO IN INTERNA SEMPRE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA MENTRE PIU AVANTI SI STA IN CODA TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA, PERCORRENDO LA VIA PONTINA UN INCIDENTE ...

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    viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 10 MAGGIO 2019 ORE 17:05 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE PISANA E BOCCEA RIMANENDO IN INTERNA SEMPRE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA MENTRE PIU AVANTI SI STA IN CODA TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA, PERCORRENDO LA VIA PONTINA UN INCIDENTE ...

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