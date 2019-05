1 minuto in Borsa 10 maggio 2019

1 minuto in Borsa 9 maggio 2019 : Tutte in forte calo le principali Borse europee . Giornata "no" anche per il listino milanese, che tuttavia mostra cali meno consistenti. Si distinguono a Piazza Affari il settore chimico , +1,26%,. ...

1 minuto in Borsa 8 maggio 2019 : Seduta negativa per il listino milanese , in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità. Tra i best performers di Milano, in evidenza Recordati , +2,50%,. Le ...

1 minuto in Borsa 7 maggio 2019 : A fronte di un panorama europeo negativo , Piazza Affari è positiva e conquista la maglia rosa in Eurolandia. In luce sul listino milanese il comparto sanitario , +2,84%,. Il settore petrolio , con il ...

1 minuto in Borsa 6 maggio 2019 : Si muove in territorio decisamente negativo Piazza Affari . Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee. Affondano o perdono terreno tutte le Blue Chip di Milano. Le peggiori ...

1 minuto in Borsa 3 maggio 2019 : Stabile Piazza Affari , che non aggancia il trend moderatamente rialzista dei principali mercati europei. In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Amplifon , +1,61%,. I ...

1 minuto in Borsa 2 maggio 2019 : Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee , che fanno un passo indietro. Si distingue a Piazza Affari il settore telecomunicazioni ed esibisce un +0,77% sul precedente. ...

1 minuto in Borsa 30 aprile 2019 : Bilancio positivo per Piazza Affari , che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela. Settore alimentare , +1,60%, in buona luce sul listino milanese. Il ...

1 minuto in Borsa 29 aprile 2019 : Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee , che fanno un passo indietro. Tra i best performers di Milano, in evidenza UBI Banca , +2,81%,. Le più forti vendite si ...

1 minuto in Borsa 26 aprile 2019 : Piazza Affari non si sposta dai valori della seduta precedente , in linea con i principali mercati di Eurolandia. Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, sostenuta Telecom Italia , con un discreto ...

1 minuto in Borsa 24 aprile 2019 : Scambi in rialzo per le principali Borse europee , ma non per il listino milanese, che mostra gli indici in rosso. Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, decolla STMicroelectronics , con un ...

1 minuto in Borsa 23 aprile 2019 : Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei , colpiti da vendite sparse. Risultato positivo a Piazza Affari per il settore materie prime , +3,57%,. Tra i più ...

1 minuto in Borsa 18 aprile 2019 : Tutti segni più per i listini europei , ad eccezione di Piazza Affari, che mostra una seduta all'insegna della debolezza. Risultato positivo a Piazza Affari per il settore costruzioni , +2,00%,. Tra i ...

1 minuto in Borsa 17 aprile 2019 : Bilancio positivo per Piazza Affari , che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela. Tra i best performers di Milano, in evidenza Poste Italiane , +4,15%,. I ...

1 minuto in Borsa 16 aprile 2019 : Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente . La cautela si palesa anche sulla piazza di Milano, che si posiziona sulla linea di parità. Risultato positivo a Piazza Affari per il ...