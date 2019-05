Valencia-Arsenal 2-4 | Aubameyang porta Emery a Baku

Arsenal in finale : Aubameyang schianta il Valencia : ROMA - Con i gol della sua coppia di bomber l' Arsenal si impone anche a Valencia , regalando al grande ex della serata Unai Emery la quarta finale di Europa League della sua carriera dopo le tre ...

Highlights Europa League : Valencia-Arsenal 2-4. Video Gol e tabellino : Highlights VALENCIA ARSENAL – Cambia lo stadio, ma la musica resta più o meno la stessa. Stasera al Mestalla, probabilmente in misura addirittura maggiore rispetto al match dell’Emirates Stadium, è andata in scena una partita decisamente divertente in cui alla fine ha prevalso l’Arsenal. Una pioggia di gol in terra spagnola ed, esattamente come all’andata, […] L'articolo Highlights Europa League: Valencia-Arsenal ...

Risultati Europa League – L’Arsenal travolge il Valencia : supplementari fra Chelsea e Francoforte : L’Arsenal travolge il Valencia in trasferta con un poker nel segno di Aubameyang: Chelsea-Francoforte ripetono l’1-1 dell’andata e vanno ai supplementari Archiviata la due giorni di Champions League, ricca di grandi emozioni e rimonte incredibili, lo spettacolo del calcio europeo si sposta alle due semifinali di Europa League. Nella prima L’Arsenal travolge il Valencia in trasferta (2-4) grazie al suo clamoroso potenziale offensivo. Dopo ...

VIDEO Valencia-Arsenal 2-4 - Highlights - gol e sintesi Europa League. Un grande Aubamayang regala la Finale ai Gunners : Grani emozioni al Mestalla nel ritorno delle semifinali di Europa League 2019 tra Valencia ed Arsenal. La vittoria è andata ai Gunners che si sono imposti 4-2 grazie ad una tripletta di un grande Aubamayang e della rete di Lacazette. Per i padroni di casa a segno un Gameiro (doppietta) mai domo. Di seguito gli Highlights del confronto: GLI Highlights DI Valencia-Arsenal 2-4 VALENCIA – ARSENAL 1-0: IL GOL DI GAMEIRO #Valencia 1:0 ...

LIVE Valencia-Arsenal 2-4 (3-7 tot.) - Europa League 2019 in DIRETTA : uno straripante Aubameyang porta i Gunners in finale a Baku!

LIVE Valencia-Arsenal 2-4 (3-7 tot.) - Europa League 2019 in DIRETTA : tripletta di uno strepitoso Aubameyang! Gunners in Paradiso!

LIVE Valencia-Arsenal 2-3 (3-6 tot.) - Europa League 2019 in DIRETTA : mette il sigillo sulla qualificazione Aubameyang! I Gunners diretti verso Baku

LIVE Valencia-Arsenal 2-2 (3-5 tot.) - Europa League 2019 in DIRETTA : doppietta di Gameiro! Il Mestalla ci crede!

LIVE Valencia-Arsenal 1-2 (2-5 tot.) - Europa League 2019 in DIRETTA : gol pazzesco di Lacazette che si ripete dopo l'andata! Gunners che vedono Baku!

LIVE Valencia-Arsenal 1-1 (2-4 tot.) - Europa League 2019 in DIRETTA : tutto ancora aperto all'intervallo!

LIVE Valencia-Arsenal 1-1 (2-4 tot.) - Europa League 2019 in DIRETTA : dal nulla arriva il pareggio di Aubameyang al Mestalla!