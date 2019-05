Trapani | sigarette di contrabbando dalla Tunisia Sequestro da 6 tonnellate su una barca

Trapani : in auto con 12 chili di sigarette di contrabbando - denunciato tunisino : Palermo, 30 apr. (AdnKronos) - Viaggiava in auto con sei coltelli a serramanico e dodici chili di tabacchi lavorati esteri. Un cittadino tunisino è stato fermato e denunciato dai carabinieri di Mazara del Vallo per porto abusivo d'armi e contrabbando di tabacchi. I coltelli erano nascosti nella port