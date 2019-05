Trapani | sigarette di contrabbando dalla Tunisia | scattano 5 arresti

ilgiornale

(Di giovedì 9 maggio 2019) Luca Sablone Il motopesca è stato intercettato: l'equipaggio si era dato alla fuga e aveva tentato di incendiare il materiale a bordo 610 casse dididi marca “Royal”, “Time” e “Oris” - provenienti- sono state sequestrate: è questo l'esito al termine dell'operazione condotta dal Comando regionale della guardia di finanza Sicilia e dal Comando operativo aeronavale di Pratica di Mare. I cinque membri dell'equipaggio sono finiti in manette: si contestano associazione finalizzata alinternazionale e resistenza in mare alle unità navali. La fuga Il peschereccio, accortosi di essere puntato da una motovedetta della guardia di finanza, si è dato alla fuga incendiando le casse die gettandole in mare; il motopesca - lungo 15 metri - ha cercato di scongiurare l'intervento dei finanzieri mettendo in atto manovre molto ...

