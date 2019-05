(Di giovedì 9 maggio 2019) Commentando una foto postata online, in cui l'atleta bergamasca si mostrava in palestra dopo una sessione di allenamento, alcuni l'hanno criticata per la troppa magrezza. La risposta della maratoneta e campionessa italiana nei 10mila: "Darmi dell'anoressica è mancanza diper chidi questa patologia e lotta quotidianamente per cercare di uscirne"Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...