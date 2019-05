Roma | il giallo di Ponte Sisto | l' ex campionessa tunisina Imen è stata uccisa

Genoa-Roma 1-1 - Romero risponde a El Shaarawy. Giallorossi lontani dalla Champions : GENOVA - Al termine di un'infinita girandola di emozioni, Genoa e Roma pareggiano 1-1, un risultato che, alla fine, non accontenta nessuna delle due. Né il Genoa che recrimina per un rigore fallito al ...

Genoa-Roma 1-1 - giallorosso Mirante para rigore al 94' : Finisce 1-1 a Marassi la sfida testa-coda tra Genoa e Roma. Un pari che fa male ai giallorossi che devono però anche ringraziare Mirante per essere riusciti a non perdere all'ultimo minuto. La partita per oltre 80 minuti non offre grandissime emozioni. Predominio netto della Roma, ma occasioni clamorose non ce ne sono. Dzeko è il piu' attivo tra i giallorossi, mentre Lapadula (sostituito al 73' da Pandev) fa impazzire ...

Serie A - Genoa-Roma : il 50% punta sui giallorossi : ROMA - Il Genoa cerca tre punti che potrebbero valere la salvezza matematica, la Roma invece vuole proseguire la striscia positiva con cui si è rimessa in corsa per la qualificazione alla prossima ...

Roma - non solo Conte sul taccuino di Pallotta : spunta un altro nome clamoroso per la panchina giallorossa : Stando a quanto riferito dai media francesi, la società giallorossa avrebbe contattato Mourinho per offrirgli la panchina della Roma Non c’è solo Antonio Conte nella lista dei grandi allenatori accostati alla Roma, nelle ultime ore una clamorosa indiscrezione arriva infatti dalla Francia. Stando a quanto scrive L’Equipe, la Roma sta trattando con José Mourinho. AFP/LaPresse Secondo il quotidiano transalpino, lo Special One ...

Roma - l'idea Mourinho. "L'Équipe" : "Trattative coi giallorossi" : José Mourinho sta per tornare in Italia? Italia sì, ma non Inter. Secondo l'Équipe il tecnico portoghese starebbe trattando con la Roma. È il destino del club giallorosso in questo periodo, essere ...

Calciomercato Roma - Capello : 'Conte sulla panchina giallorossa può fare grandi cose' : ... l'ultimo a vincere lo scudetto a Roma nel 2001: "La squadra è buona e con due acquisti giusti può fare davvero qualcosa d'importante " ha dichiarato a Sky Sport - Ci sono dei giovani di qualità, ...

Roma - Aquilani torna in giallorosso : ... che potrebbe e dovrebbe arrivare a fine stagione, Aquilani sembra destinato a farne parte come scirve La Gazzetta dello Sport. Potrebbe allenare l'under 16 oppure fare parte dello staff della ...

Roma - ecco come sarà la seconda maglia : bianca con fulmine giallorosso : anticipazioni seconda maglia Roma 2019-2020. La stagione volge ormai agli sgoccioli e le anticipazioni sulle maglie che saranno indossate dalle varie squadre nell’annata 2019-2020 iniziano a essere sempre più attendibili e questo non fa che accrescere l’attesa non solo degli appassionati, ma anche di chi ama collezionare le divise dei club più importanti. Il momento […] L'articolo Roma, ecco come sarà la seconda maglia: bianca ...

Maglia Roma 2019-2020 - la possibile nuova casacca dei giallorossi [FOTO] : Non è ancora tempo di dire addio alla stagione in corso che già si pensa a programmare la prossima. Sul mercato ma non solo. E così, come già accaduto per alcune squadre (vedi la Juve, su cui si è scatenato il dibattuto), anche la Roma pensa alle maglie per la prossima annata. Da qualche ora circola un’indiscrezione, sui social, in merito alla possibile seconda casacca giallorossa per il 2019-2020. La fotografia in basso mostra lo ...

Calciomercato Roma : Antonio Conte tra le possibili scelte per la panchina giallorossa : Dopo la condivisione di alcune foto che ritraggono l'ex commissario tecnico della Nazionale, del Chelsea e della Juventus Antonio Conte, all'aeroporto di Fiumicino, i tifosi giallorossi hanno subito pensato in grande, accostando la sua figura a quella del prossimo allenatore della squadra della Capitale. Le parole di Francesco Totti ''Antonio Conte è un vincente e in questi giorni si sta parlando moltissimo del suo avvicinamento a Roma, ma ...

Roma-Cagliari 3-0 - con Fazio - Pastore e Kolarov giallorossi in Champions almeno per una notte : Godersi il presente, pensare al futuro o prendere il pacchetto completo? La Roma afferra una notte al quarto posto - in attesa di Torino-Milan stasera e Atalanta-Udinese domani - e sogna di arrivare ...

Ranieri : "Da tifoso giallorosso vorrei Conte allenatore della Roma" : Serie A, risultati e classifica aggiornata / Serie B, la classifica Risultati di tutti gli sport Momentaneamente il quarto posto, obiettivo minimo di una stagione partita male: "Ora i ragazzi stanno ...

Roma-Cagliari 3-0 Fazio-Pastore-Kolarov - giallorossi al 4° posto : ROMA - La Roma impiega 8' per sbrigare, 3-0, la pratica Cagliari e issarsi solitaria, almeno per 24 ore, al 4° posto. Non c'è stata partita all'Olimpico. Rassicurata ulteriormente dalla sconfitta ...