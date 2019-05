TelevideoRai101 : Quattro minori aggrediscono disabile - TeleCapriNews : Abusi su minori, #condannato il fisioterapista di un noto centro di #riabilitazione - LauraCarrese : RT @NicolaPorro: 1?? Servizio accompagnamento minori in treno 2?? passaporto digitale 3?? prenotazione ristorante e 4?? rinnovo carta d’ide… -

In,tutti minorenni, hanno preso di mira un ragazzoe, con la scusa di offrigli un po' di marijuana, per due volte lo hanno immobilizzato e rapinato. La doppia aggressione è avvenuta alla periferia di Bologna. Tre sono stati arrestati dalla Polizia: il più piccolo è un bolognese di 15 anni, gli altri sono due 16enni, uno nato in Albania e l'altro marocchino nato a Vercelli. La vittima è un giovane di 31 anni che ha un disagio psichico e vive in una casa famiglia.(Di giovedì 9 maggio 2019)