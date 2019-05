Le libellule femmine fingono di essere morte per evitare le avances dei maschi

baritalianews

(Di giovedì 9 maggio 2019) Cosa non si fa pur di sfuggire al partner! Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica specializzata Ecology ha portato alla luce un comportamento molto particolare delle. Queste, infatti, siper sfuggire aiche si vogliono accoppiare. A scoprirlo, in maniera del tutto casuale, è stato un ricercatore dell’Università di Zurigo. Si tratta di Rassim Khelifa, uno studente di dottorato del Dipartimento di Biologia Evolutiva e Studi Ambientali. Il suo scopo, in realtà, era quello di analizzare quali effetti avessero su tali insetti i cambiamenti climatici. Il dottor Khelifa stava raccogliendo le uova di libellula quando ha notato lo strano comportamento dell’insetto. La specie studiata era quella del dragone alpino, che in Italia è diffusa solo nelle regioni del nord. Ma cosa succede? Generalmente lecercano un posto ...

