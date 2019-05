Juve | perché Conte non è convinto di tornare

Bonucci-Juventus - tutta la verità : “Allegri? Ecco perchè ho detto addio” : BONUCCI JUVENTUS- Intervistato ai microfoni di Raffaella Carrà per la trasmissione “A raccontare comincia tu“, Leonardo Bonucci ha sottolineato il suo punto di vista sul suo addio alla Juventus nel corso della passata stagione. Un addio meditato, poi culminato con il passaggio in rossonero. Un anno a Milano decisamente deludente a livello sportivo, ma come […] More

Juve - Cristiano Ronaldo : “non sono un venditore di fumo - vi svelo perchè sono CR7” : “La prima cosa che faccio è essere me stesso, non essere di più. La mia etica del lavoro è sempre uguale”. sono le dichiarazioni di Cristiano Ronaldo nel corso di una intervista a ‘ICON’, rivista di ‘El Pais’ spiega la prima stagione con la maglia della Juventus. “Devi essere umile, sapere di non conoscere tutto. Se sei intelligente, ottieni piccole cose che ti rendono migliore come atleta”, ...

Pogba-Juventus - CR7 e Raiola gli assi nella manica : ecco perchè si può : POGBA JUVENTUS – La Juventus è da sempre, negli ultimi anni,molto attiva sul calciomercato. Dopo Cristiano Ronaldo, il grande colpo di Andrea Agnelli potrebbe essere quello del francese Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United, è pronto a lasciare a giugno la Premier League per tornare a giocare in serie A e potrebbe farlo con la maglia della “sua” Juventus. Leggi anche: Cessione Dybala, rebus […] More

Conte-Juventus - matrimonio davvero possibile : ecco perchè! : CONTE JUVENTUS- Allegri e Agnelli si incontreranno nel corso delle prossime ore per valutare attentamente il futuro della Juventus. La sensazione è che le due parti vogliano proseguire insieme il loro percorso, ma attenzione alle possibili sorprese. Tutto potrebbe dipendere dalle richieste di Allegri e dalle strategie del tecnico juventino sul futuro e sugli obiettivi […] L'articolo Conte-Juventus, matrimonio davvero possibile: ecco ...

Conte-Juventus - non è finita : il ritorno è davvero possibile - ecco perchè! : CONTE JUVENTUS- Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri si incontreranno nel corso della settimana per decidere e valutare insieme gli obiettivi della prossima stagione. Le due parti sembrerebbero orientate a continuare insieme il loro percorso di crescita, ma attenzione ai potenziali retroscena. Retroscena che potrebbero avere un nome e cognome: Antonio Conte. Di fatto, l’ex tecnico […] More

James Rodriguez alla Juventus? “Perchè no? Ci sono voci…” : James Rodriguez viene accostato alla Juventus da qualche settimana, il calciatore ha fatto sapere che apprezzerebbe la piazza James Rodriguez schiaccia l’occhio alla Juventus. Il calciatore colombiano tornerà al Real Madrid dopo la non esaltante esperienza al Bayern Monaco, ma sarà un ritorno momentaneo dato che sarà messo sul mercato immediatamente dai blancos. James Rodriguez dunque si sta già guardando attorno ed attraverso la ...

Pedullà : “Icardi-Napoli fantasie e vi dico perché! Altro che Juve per Koulibaly. Su Lozano…” : Pedullà sui rumoros Icardi-Napoli Il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà di Sportitalia è intervenuto ai microfoni di Radio Marte ed ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo i rumors su Icardi-Napoli: “Ho letto qualche fantasia su Icardi: certi ingaggi il Napoli non li paga o comunque sarebbe un’eccezione. Manolas ha una clausola, ma la Roma ha grandi ambizioni e prima di parlare di cessioni dobbiamo capire che squadra vorrà ...

Inter-Juventus - Nainggolan attacca : “partita particolare perchè potevo finire lì. Pjanic? L’ho sentito perchè…” : Il centrocampista dell’Inter ha parlato in vista del match di San Siro contro l’Inter, sottolineando di voler vincere per chiudere il discorso Champions “È sempre stata una partita particolare per me perché mi hanno cercato in passato e poi non si è fatto niente. Preferisco sfidare le squadre più forti per cercare di batterle, è una cosa che ho sempre avuto in testa. È la squadra da battere da tanti anni e penso che ...

Cancelo : "I mesi all'Inter importanti perché mi hanno permesso di venire alla Juve" : Per me i mesi all'Inter sono stati molto importanti, mi hanno permesso di venire alla Juventus, il club migliore d'Italia, con mister Allegri, uno dei migliori del mondo - ha spiegato il terzino ...

Juve - il futuro : perché Allegri sì. A breve l'incontro con Agnelli : TORINO - La Juventus va avanti con Massimiliano Allegri, confermatissimo dal presidente Andrea Agnelli. Magari non da tutta la tifoseria bianconera perché ci sono sempre i critici amanti del bel gioco ...

Pirlo : 'La Juve deve comprare un attaccante perché Mandzukic...' : Dagli studi di Sky Sport, Andrea Pirlo, ex centrocampista bianconero, non ha fatto mancare una critica a Mario Mandzukic per le strategie della Juventus che verrà: 'A mio avviso, la Juventus dovrà comprare un attaccante ...

Juventus - senti Marchisio : “Champions? Sogno in frantumi - ecco perchè” : Claudio Marchisio, intervistato ai microfoni del “Corriere della Sera”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sull’eliminazione della Juventus dalla Champions League. Un’eliminazione figlia di una mancanza di certezza, certezza impossibile da calcolare e prenderne atto. Leggi anche: Juventus Fiorentina probabili formazioni, out in 5: Ronaldo guida l’attacco Juventus, Marchisio: “Un ...

Pogba-Juventus - il ritorno può concretizzarsi davvero : ecco perchè! : POGBA JUVENTUS- Dopo l’eliminazione dalla Champions League, la Juventus valuterà attentamente le prossime strategie di mercato in vista del futuro. Quasi certo l’addio a centrocampo di Khedira, il quale potrebbe abbracciare un nuovo progetto di vita trasferendosi in l’MLS. Detto questo, la Juventus non si limiterà all’arrivo di Ramsey. Paratici proverà a riportare a Torino […] More

Champions League stregata - ecco perché il processo alla Juve di Allegri è immeritato : Come era prevedibile, è partito il processo alla Juve . Una sconfitta, meritata, contro una squadra rivelazione che ha messo sotto anche Bayern e Real ha già cancellato l'ottavo scudetto di fila - ...