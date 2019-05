Inter | incontro con l' agente di Sanchez

Juventus - incontro con l'Inter per Icardi : si tratterebbe sul prezzo : Siamo a fine stagione e per alcune società è già tempo di programmazione per il prossimo anno, soprattutto per quelle società che hanno raggiunto (o quasi) gli obiettivi stagionali. E' il caso ad esempio sia di Juventus che di Inter, con i primi che sono diventati campioni d'Italia a cinque giornate dalla fine del campionato mentre la società di Suning è vicinissima alla matematica certezza della partecipazione alla prossima Champions League. ...

Calciomercato - Juventus ed Inter fanno affari : incontro a Londra per Icardi! : La Juventus ci prova: Mauro Icardi potrebbe lasciare l’Inter al termine di questa travagliata stagione condizionata dalle liti Interne con tecnico e spogliatoio Il futuro di Mauro Icardi resta in bilico, nonostante il reintegro in rosa all’Inter avvenuto da qualche settimana. Le parti stanno proseguendo a braccetto sino a fine stagione, ma la rottura creatasi sembra non essere sanabile, almeno per il momento. In questo scenario ...

Inter e Juve - incontro a Londra per Icardi : no a scambi - ecco la proposta : Si è riaccesa in un lampo la trattativa fra Inter e Juventus e che vede coinvolto Mauro Icardi . I due club, o meglio i due direttori dell'area sport, Fabio Paratici per i bianconeri e Piero Ausilio per i nerazzurri, non erano soltanto presenti sugli spalti di Tottenham-Ajax, ma si sono anche visti e incontrati proprio per riaccendere una ...

Conte - incontro con l'Inter. Ma la Roma resta in corsa : La mossa più recente e plateale l'ha fatta lunedì l'Inter che adesso si considera in vantaggio. Ma la Roma e, sempre sottotraccia, la Juve non si chiamano ancora fuori. In mezzo alle pretendenti il ...

Incontro Raiola-Marotta - Inter su Kean : maxi operazione con la Juve : Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport. 'L'Inter piomba su Moise Kean. Non necessariamente in vista della prossima estate, ma anche in ottica 2020 quando, senza il rinnovo del contratto con ...

Romanzo dei Destini Incrociati : incontro e Intervista con gli scrittori Emanuela Amici e Nikita Placco : Romanzo dei Destini Incrociati: L'incontro con Emanuela Amici e Nikita Placco. Ha avuto luogo il 12 aprile, dinanzi ad un pubblico numeroso nella storica cornice della libreria Pallotta a Ponte Milvio, l’incontro letterario Il Romanzo dei Destini Incrociati, protagonisti gli scrittori Emanuela Amici con il ...

Romanzo dei Destini Incrociati : incontro e Intervista con gli scrittori Emanuela Amici e Nikita Placco : Romanzo dei Destini Incrociati: L'incontro con Emanuela Amici e Nikita Placco. Ha avuto luogo il 12 aprile, dinanzi ad un pubblico numeroso nella storica cornice della libreria Pallotta a Ponte Milvio, l’incontro letterario Il Romanzo dei Destini Incrociati, protagonisti gli scrittori Emanuela Amici con il ...

A Spotorno l'incontro "Non c@dere nella rete. Utilizzo consapevole di Internet e dei social network" : Il Comune di Spotorno promuove un incontro pubblico con il giornalista informatico Paolo Attivissimo sul tema della sicurezza informatica per un Utilizzo consapevole della rete internet, delle sue ...

Atletica – Annunciati i convocati per l’incontro Internazionale di Marcia di Podebrady : Atletica, Marcia: i 13 azzurri per il match di Podebrady Il direttore tecnico Antonio La Torre ha comunicato l’elenco dei convocati per il tradizionale incontro internazionale di Marcia, in programma a Podebrady sabato 6 aprile. Sulle strade della località della Repubblica Ceca saranno al via 13 azzurri: 7 uomini e 6 donne. La squadra italiana è composta da 6 seniores, impegnati nella 20 chilometri, mentre i 7 atleti under 20 saranno ...

'I Cannibali al Museo Cinese' incontro con Viviano Domenici Intervistato da Luigi Alfieri - : Da questa prima donazione nasce il Museo che oggi, grazie ad apporti continui dei tanti missionari Saveriani nel mondo, è diventato la testimonianza materiale della costante attenzione alle culture ...

Inter - incontro Zhang-Marotta : i temi del vertice : Chiudere al meglio la stagione, sotto tutti i punti di vista, e procedere sul tema stadio. Sono questi i due principali argomenti che Zhang Jindong, patron di Suning e dell’Inter, ha voluto sottolineare nell’incontro che ha avuto oggi con i vertici nerazzurri. Approfittando infatti della visita a Roma, in quanto inserito nella delegazione del presidente […] L'articolo Inter, incontro Zhang-Marotta: i temi del vertice è stato ...

Serie A - Inter : incontro Marotta-Zhang in corso a Roma : ... Beppe Marotta e Alessandro Antonello , rispettivamente amministratore delegato sport e corporate della sua società. Il numero uno del fondo Suning , accompagnato da suo figlio Zhang jr , mancava da ...

Inter - Biasin rivela : 'Caso Icardi - decisivo l'incontro con Zhang' : In casa Inter sembra giungere finalmente a conclusione il caso relativo a Mauro Icardi. Un mese e mezzo fa è stata tolta la fascia di capitano al centravanti argentino e da allora questi non è più sceso in campo, saltando anche sfide cruciali per la stagione come il match contro l'Eintracht Francoforte in Europa League e il derby di Milano contro il Milan in campionato. Un ritorno in campo che, però, sembra sempre più immediato. Maurito, ...

Inter. incontro Marotta-Nicoletti - Icardi torna in gruppo : Inter, Marotta-Nicoletti, Icardi torna in gruppo. La vittoria nel derby, il confronto avviato tra giocatore e agente con la società.