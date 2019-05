Gara di magia | a tavola e la notte ha più gusto

ilmessaggero

(Di giovedì 9 maggio 2019) Outfit di velo nero che svolazzano nell'aria, pizzi colorati, magie surreali, aria newyorchese e profumi mediterranei. È l'happening all'insegna del brio che a via Giulia catalizza personaggi del ...

deadlinex : RT @AleRana95: #F1 #FUnoAT #SpanishGp???? #Ferrari Speranzosi che l'edizione 2019 non sia l'ultima, andiamo a ricordare qualche gara in terr… - spontonc : RT @FUnoAT: #F1 #FUnoAT #SpanishGp???? #Ferrari Speranzosi che l'edizione 2019 non sia l'ultima, andiamo a ricordare qualche gara in terra s… - marcm1969 : RT @AleRana95: #F1 #FUnoAT #SpanishGp???? #Ferrari Speranzosi che l'edizione 2019 non sia l'ultima, andiamo a ricordare qualche gara in terr… -