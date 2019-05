Fraccaro | taglio parlamentari storico

Taglio parlamentari - la riforma al secondo passaggio in Aula. Il Pd si oppone (ancora). Fraccaro : “Presto sarà realtà” : secondo passaggio in Aula per la riforma costituzionale che prevede il Taglio dei parlamentari. Dopo il via libera del Senato a febbraio scorso, la Camera ha iniziato la discussione generale del provvedimento fortemente voluto dal M5s che vuole ridurre i deputati da 630 a 400 e i senatori da 315 a 200, e fissa in cinque il numero massimo dei senatori a vita. A favore il governo e, nonostante le timide osservazioni sui difetti della proposta, ...