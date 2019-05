EA sta preparando la sua tecnologia per le console di prossima generazione

eurogamer

(Di giovedì 9 maggio 2019) EA spera di non dover superare i principali ostacoli tecnologici quando si tratterà di creare giochi per PlayStation 5 e laXbox, questo è l'obiettivo della compagnia stando a quanto riportato da Videogameschronicle.com.Parlando durante la conference call del quarto trimestre, il COO e CFO Blake Jorgensen ha affermato che la società sta cercando di prepararsi all'arrivo delle nuovecreando una struttura del suo motore facilmente modificabile."In termini di nuove, siamo ancora nella fase di scoperta di ciò che significa esattamente, ma abbiamo cercato di costruire la nostra struttura di base del motore in modo che possa essere modificata per nuoveo nuove tecnologie abbastanza facilmente ", ha detto.Leggi altro...

CescZito : Mi segnalano da Torino,che la Juventus sta preparando uno 'Shock' per la panchina,attendiamo.. - BondiKayla : @menteressameli ANTIPATICA hai tolto il mio post che diceva Si sta preparando per il dopo elezioni??? Fai scomparir… - BondiKayla : @menteressameli Si sta preparando per il dopo elezioni cara??? -