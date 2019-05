Denuncia chi ha urlato ' ti stupro'

Roma - tensioni Casal Bruciato per casa a rom : Denunciato chi gridò "Ti stupro" : In arrivo i primi avvisi di garanzia per le violente proteste contro l'assegnazione di una casa popolare a una famiglia bosniaca. Insulti ieri anche contro la sindaca Raggi aveva fatto visita al nucleo familiare ribadendo il loro diritto a restare nell'appartamento del Comune

Strutture sanitarie 'da incubo' : chiusi 52 centri - Denunciati 222 medici : Una vasta operazione dei Nas su tutto il territorio nazionale ha portato alla luce gravi irregolarità di vario genere in...

Chiamparino e Appendino hanno Denunciato il responsabile di Altaforte per apologia del fascismo : Non si placano le polemiche sul Salone del Libro di Torino per la presenza della casa editrice Altaforte, guidata da Francesco Polacchi, militante di CasaPound dalla dichiarata (e rivendicata apertamente anche in questi giorni) fede fascista. Il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino e la sindaca Chiara Appendino hanno dato deciso di inviare un esposto alla procura della Repubblica contro Polacchi. Regione e Comune, "alla ...

Sblocca cantieri - la Denuncia degli ambientalisti : “Si rischia di rendere meno trasparente il settore dei lavori pubblici” : Iniziano oggi le audizioni sul decreto Sblocca cantieri, all’esame delle Commissioni lavori pubblici e Ambiente del Senato con il termine per gli emendamenti fissato per il 7 maggio, alle 18. E mentre è già stato preannunciato che verrà modificata la norma che escluderebbe dalle gare per appalti pubblici le imprese che hanno ricevuto un avviso di accertamento dal fisco, arriva la bocciatura degli ambientalisti. Kyoto Club, Legambiente e Wwf ...

Stranger Things un plagio? Si chiude misteriosamente la questione della Denuncia ai fratelli Duffer : A due mesi dall'arrivo su Netflix della terza stagione, un altro mistero incuriosisce i fan di Stranger Things ovvero quello relativo alla famosa accusa di plagio che rischiava di mandare i fratelli Duffer alla sbarra e, addirittura, di fermare la messa in onda della serie. Chi ha seguito l'annosa questione sa bene che i creatori dello show cult sono stati accusati di plagio Charles Kessler rei di aver dato vita a Stranger Things solo dopo la ...

Grande Fratello - in arrivo la Denuncia per un concorrente della D'Urso : adesso rischia grosso : Dopo le numerose discussioni dentro e fuori la casa del Grande Fratello che hanno avuto come protagonista Mila Suarez, Sabrina, la sua migliore amica ha deciso di fare qualcosa di radicale in difesa della soubrette, in particolare contro le accuse fatte a questa da Francesca De Andrè. Pare proprio c

Roma-Cagliari : 10 tifosi sardi Denunciati prima di fischio iniziale : Roma – Il 27 aprile scorso, gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno denunciato in stato di liberta’ 10 persone, tutte italiane, per possesso di artifici pirotecnici. Una di queste e’ stato denunciato anche per possesso di sostanza stupefacente. Durante un posto di controllo in viale di Tor di Quinto, gli agenti della Polizia di ...

Siracusa - irregolare chiede rinnovo permesso soggiorno : Denunciato : Fonte: gds.it , https://Siracusa.gds.it/articoli/cronaca/2019/05/01/Siracusa-irregolare-chiede-rinnovo-permesso-soggiorno-denunciato-43f6acc3-e885-4606-b47b-fdada364d14c/, Sicilia , Siracusa Siracusa,...

Trapani : in auto con 12 chili di sigarette di contrabbando - Denunciato tunisino : Palermo, 30 apr. (AdnKronos) - Viaggiava in auto con sei coltelli a serramanico e dodici chili di tabacchi lavorati esteri. Un cittadino tunisino è stato fermato e denunciato dai carabinieri di Mazara del Vallo per porto abusivo d'armi e contrabbando di tabacchi. I coltelli erano nascosti nella port

Denunciate per aver chiamato Salvini “fascista” durante un comizio a Torino : Due giovani attiviste sono state Denunciate per vilipendio per avere dato del fascista al vicepremier Matteo Salvini, durante un comizio a Torino, in vista delle elezioni regionali. Il centro sociale Askatasuna, di cui fanno parte le due ragazze, attacca Matteo Salvini su Facebook: "Un pallone gonfiato".Continua a leggere