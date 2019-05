Champions | un' altra rimonta «incredibile» Ma il calcio inglese è una spanna sopra

Quote Champions - Liverpool-Barcellona - l’impresa dei Reds a 11.00 su Sisal Matchpoint. Un’altra magia di Messi su punizione a 9.00 : Quote Champions – La gara di andata al Camp Nou, vinta dal Barcellona con un netto 3 -0, ha emesso un verdetto durissimo per il Liverpool che ora, per conquistare la finale di Madrid, deve compiere una vera e propria impresa all’Anfield. A confortare le speranze dei Reds c’è il rendimento tra le mura amiche, dove il Liverpool non subisce gol in Champions League dal 18 settembre scorso. Qualificazione a parte, gli inglesi sono ...

Basket - Champions League 2019 : Bologna insegue un’altra coppa europea a dieci anni di distanza dall’ultima : Un’attesa lunga dieci anni per sognare un’altra coppa europea. E’ quanto sta succedendo alla Virtus Segafredo Bologna, che nel 2009 vinse l’EuroChallenge e che domani ad Anversa affronterà l’iberostar Tenerife nella finale della Champions League per portarsi a casa il quinto trofeo continentale della sua storia dopo la coppa delle Coppe del 1990, l’Eurolega del 1998 e del 2001 e, appunto, l’EuroChallenge di dieci anni orsono. Nella semifinale di ...

Quote Champions : possibile secondo i bookies un’altra impresa dell’Ajax in trasferta - ma gli Spurs restano di poco favoriti : Quote Champions – Due mondi destinati a incrociarsi. Le due semifinali di Champions League raccontano storie e percorsi completamente diversi. Da una parte Tottenham e Ajax, le due sorprese del torneo, dall’altra Barcellona e Liverpool, le due superpotenze nonché, almeno per il momento, le due più quotate alla vittoria finale: rispettivamente 2,50 e 3,55 secondo gli analisti di Planetwin365, che vedono invece più distanti Ajax ...

CR7 : 'Contento per un'altra rete in Champions' : 'Contento di essere tornato ed aver segnato un altro gol in questa competizione'. Cristiano Ronaldo festeggia su Instagram il suo ritorno in campo dopo l'infortunio e il gol segnato contro l'Ajax, che ...

Maybank Championship - azzurri sognano un’altra impresa : Dopo il blitz di Guido Migliozzi nel Kenya Open, l'Italgolf non si nasconde e punta in alto anche nel Maybank Championship. A Kuala Lumpur (21-24 marzo), in Malesia, saranno cinque gli azzurri in campo: con Migliozzi anche Edoardo Molinari, Renato Paratore, Andrea Pavan e Nino Bertasio (quinto nel 2018). Nel torneo dell'European Tour, dove saranno assenti la maggior parte dei big mondiali ed europei, la spedizione italiana vanta ottime chance ...