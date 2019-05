Casal Bruciato | Papa | ' Soffro per notizie contro i rom | non è civiltà'

Roma - Imer Omerovic e Senada Sejdovic : chi sono i bosniaci assegnatari della casa popolare a Casal Bruciato : Imer Omerovic e Senada Sejdovic. sono questi i nomi dei due bosniaci di 40 anni, genitori di 12 figli, assegnatari regolari di una casa popolare nel quartiere casal Bruciato a Roma, su cui si sono concentrate in questi giorni le proteste di casapound e dei movimenti di estrema destra. Imer è un “commerciante di antichità” e di merce usata. Insieme al secondogenito Clinton lavora nei mercatini della capitale con una regolare licenza per il ...

Le giuste attenzioni al pogrom di Casal Bruciato : Lodo con tutto il cuore la visita della sindaca Raggi alla famiglia cui si vuol impedire di abitare, di vivere, a Casal Bruciato, in un’ennesima prova periferica di pogrom. Il Papa non ci è andato, ma ha invitato la famiglia da lui. Vedo che sono in molti a interrogarsi, o rispondere senz’altro, sul

Nicola Zingaretti : "Riapriremo la sezione del Pd a Casal Bruciato" : “A Casal Bruciato riapriremo la sezione del Pd. Non si può andare in questi quartieri solo quando esplode la protesta, come ha fatto pure giustamente la sindaca Raggi; bisogna starci 365 giorni all’anno, tornare nei luoghi dove la vita, se non ci sono politica e servizi, può provocare questi istinti”. A dirlo è il segretario Pd, Nicola Zingaretti, a Corriere della Sera Tv parlando delle violenze contro la ...

A Casal Bruciato arrivano le prime denunce : anche per chi ha urlato ‘Ti stupro’ : Roma – Sono scattate le prime denunce per le proteste dei giorni scorsi in via Satta, a Casal Bruciato, contro l’assegnazione di una casa popolare ad una famiglia rom. Non e’ al momento chiaro quante siano le persone denunciate, ma di sicuro tra i soggetti identificati c’e’ anche chi ha rivolto la frase “Ti stupro” all’indirizzo della madre rom con in braccio un bambino, mentre veniva scortata dal ...

Roma - tensioni Casal Bruciato per casa a rom : denunciato chi gridò "Ti stupro" : In arrivo i primi avvisi di garanzia per le violente proteste contro l'assegnazione di una casa popolare a una famiglia bosniaca. Insulti ieri anche contro la sindaca Raggi aveva fatto visita al nucleo familiare ribadendo il loro diritto a restare nell'appartamento del Comune

I rom di Casal Bruciato : «Andiamo via» Il Papa : «Soffro per voi - non è civiltà» : La decisione della famiglia di nomadi a cui il Comune aveva regolarmente assegnato una casa in via Sebastiano Satta dopo la contestazione dei militanti di CasaPound. Identificati i manifestanti che pronunciarono frasi razziste

Casal Bruciato - Anpi : solidali con Raggi : 15.15 "Desidero esprimere pieno sostegno alla signora sindaco di Roma,Raggi,per la sua attiva presenza a Casal Bruciato e un vivo ringraziamento a tutti coloro che in questi giorni stanno presidiando il diritto, stabilito per legge, di una famiglia rom ad avere una casa". Lo afferma in una nota la presidente dell'Anpi."Sono ignobili e inaccttabili -prosegue-le minacce aizzate e praticate dai fascisti di CasaPound contro degli inermi ...

A Casal Bruciato si è incrinato il concetto stesso di civiltà : In questi giorni alla biennale di Venezia c’è qualcosa di bello: si inaugura il padiglione dell’arte e della cultura romanì. In quello che sta succedendo in questi stessi giorni a Roma, da Torre Maura a Casal Bruciato, nella violenza truce volgare e vile contro donne e bambini rom colpevoli di avere il diritto di vivere in una casa popolare anziché in una baracca tra i topi, c’è invece qualcosa di inquietante che va al di là del semplice ...

Rom - Papa Francesco su Casal Bruciato : questa non è civiltà : «Quando leggo sui giornali qualcosa brutta vi dico la verità: soffro. Oggi ho letto qualcosa brutta e soffro perché questa non è civiltà: non è civiltà». Così il Papa, in trasparente riferimento alla vicenda della famiglia rom, assegnataria regolare di una casa popolare nel quartiere periferico romano di Casal Bruciato e minacciata da militanti di ...