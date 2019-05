Borsa | Milano chiude in calo | male banche

Borsa : Milano chiude in calo - -1 - 82% - : ANSA, - Milano, 9 MAG - La Borsa di Milano chiude in calo, in linea con gli altri listini europei che risentono dei timori per una guerra sui dazi tra Usa e Cina. Il Ftse Mib cede l'1,82% a 20.817 ...

Borsa Italiana oggi - Milano in calo. Spread sale a 270 punti : Nuovo avvio di seduta in rosso per Borsa Italiana . Milano apre in calo con l'indice Ftse Mib di Piazza Affari a -0,48% a 21.102 punti . Stesso andamento per le altre Borse europee , con Parigi che ...

Borsa : Milano apre in calo -0 - 48% : ANSA, - Milano, 9 MAG - La Borsa di Milano apre in calo la seduta. L'indice Ftse Mib cede lo 0,48% a 21.102 punti. Pesa l'avvio in ribasso delle banche dopo i conti trimestrali che hanno deluso gli ...

Borsa : Milano chiude in ribasso - -0 - 07% - : ANSA, - Milano, 8 MAG - La Borsa di Milano chiude in ribasso, -0,07%,. L'indice Ftse Mib è a 21.203 punti. 8 maggio 2019

Borsa Italiana oggi - Milano ancora in rosso. Spread sopra i 270 punti : Seduta nervosa per Borsa Italiana . Milano resta ancora oggi in rosso, all'indomani del nuovo taglio delle stime di crescita dell'Italia da parte della Commissione europea: l'indice Ftse Mib di Piazza ...

Borsa Italiana oggi - Milano vira in rosso. Spread sopra i 270 punti : Seduta nervosa per Borsa Italiana . All'indomani del nuovo taglio delle stime di crescita dell'Italia da parte della Commissione europea, Milano , dopo un tentativo di recupero a metà mattina, torna ...

Borsa : Milano giù con Poste e Intesa : ANSA, - Milano, 8 MAG - Peggiora Piazza Affari dopo un tentativo di recupero a metà mattina, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,8%. Frenano Poste, -3,5%, dopo i conti trimestrali, Fineco, -2,48%,, ...

Borsa : Europa positiva - Milano invariata : ANSA, - Milano, 8 MAG - Borse europee positive dopo il rialzo migliore delle stime della produzione industriale tedesca in marzo. Proprio Francoforte, +0,43%, è la migliore, seguita da Parigi, +0,2%,. ...

Borsa Italiana oggi - Milano sulla parità. Spread sale a quota 265 : Nuovo avvio di seduta fiacco per Borsa Italiana . Milano apre oggi sulla parità con l'indice Ftse Mib di Piazza Affari a +0,01% a 21.216 punti. Contrastate le altre Borse europee : Francoforte ...

Borsa : Milano apre poco variata - -0 - 01% - : ANSA, - Milano, 8 MAG - Avvio di seduta poco variato per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib cede lo 0,01% a 21.216 punti. 8 maggio 2019

Borsa : Milano svetta in Europa con trimestrali - vola Ferrari : Piazza Affari svetta in Europa, in controtendenza rispetto a un mercato borsistico preoccupato dalla piega che sta prendendo la guerra commerciale tra Usa e Cina. Il Ftse Mib avanza dello 0,5%, spinto ...

Borsa : Europa in calo con timori dazi - tiene Milano : Le Borse europee falliscono il rimbalzo e si dirigono in territorio negativo a metà mattina, con Londra che cede lo 0,6%, Parigi lo 0,4% e Francoforte lo 0,3% mentre resistono Milano, +0,3%, e Madrid, ...

Borsa Italiana oggi - Milano in rialzo. Spread stabile : Avvio di seduta positivo per Borsa Italiana . Dopo un lunedì nero per il ritorno della guerra sui dazi tra Usa e Cina , Milano , apertura +0,31% a 21.474 punti, viaggia in rialzo la mattina, con l'...

Borsa Merci Milano 2019 : listino settimanale con prezzi - quotazioni cereali - concimi - carni e formaggi : La Borsa Merci di Milano si rifa a quella grande istituzione omonima e di respiro globale, che guida il meccanismo di contrattazioni e compravendite dei prodotti all’ingrosso di vario genere, specie quello alimentare. Queste Merci, tuttavia, si differenziano dalle altre Merci generali che invece seguono l’andamento della Borsa valori. Detta in altri termini, la Borsa Merci delinea nel mondo del mercato i prezzi sui vari prodotti che per la loro ...